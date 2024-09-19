Новый альбом самого обворожительного певца Тхэ Мина





В августе, пожалуй, один из самых обаятельных певцов корейской эстрады Тхэ Мин сделал своим поклонникам незабываемый подарок, представив пятый мини-альбом под названием «ETERNAL» или «Вечность». Тхэ Мин, который известен своими невероятными танцами и обворожительным голосом – не только один из самых любимых K-POP певцов, но также и пример для подражания для его младших коллег по сцене: многие корейские звезды не раз называли его «айдолом для айдолов». Новые релизы Тхэ Мина раз за разом превосходят сами себя, поэтому и новый альбом «ETERNAL» делает успехи не только в Корее, но и на мировой музыкальной арене. Пластинка возглавила чарты iTunes Top Album в 38 странах мира, среди которых Аргентина, Австрия, Финляндия, Сингапур и многие другие. Также все семь треков из альбома вошли в топ-10 корейского чарта Bugs. Кроме того, «ETERNAL» стал первым альбомом, где Тхэ Мин выступил в роли продюсера, поучаствовав во всех аспектах создания альбома — от планирования и музыкального производства до концепции обложки и музыкальных клипов. Этот выпуск нашей рубрики мы посвятили прослушиванию нового альбома Тхэ Мина «ETERNAL», а также ознакомились с основными этапами его сольной карьеры.

Итак, Тхэ Мин дебютировал на сцене в 2008 году в составе популярной бойз-группы SHINee. Тогда ему было всего 14 лет, что делало юного артиста одним из самых молодых участников бойз-группы на то время. Группу SHINee продвигало крупное развлекательное агентство SM Entertainment, руководителей которого Тхэ Мин сумел покорить своими бесподобными танцевальными навыками. К сожалению, о его вокальных данных Тхэ Мина на начальном этапе карьеры такого нельзя было сказать: юноша едва ли пел по две строчки в песне. Но публику сразу же покорили свежая мальчишеская красота, застенчивый и милый характер и конечно же не по возрасту мощные танцевальные па. Но мальчик рос, Тхэ Мин превратился в настоящего мужчину, внешность которого сочетает в себе утонченную красоту и мужественность. К тому же, Тхэ Мин прекрасно осознавал, в чем именно ему стоит совершенствоваться, поэтому уже в 2012 году на программе «Бессмертная песня» канала KBS продемонстрировал свой заметно усовершенствованный вокал. В рекордные сроки Тхэ Мин доказал всему миру, что он айдол-универсал, способный не только в составе группы, но и в одиночку зажечь концертный зал. Быстрый рост как артиста помог артисту дебютировать на сцене сольно уже в 2014 году, спустя шесть лет после дебюта группы SHINee. 18 августа этого года свет увидел первый сольный мини-альбом Тхэ Мина под названием «ACE». Дебют артиста увенчался большим успехом, и он с рвением продолжил заниматься не только групповой деятельностью в SHINee, но и сольной. С тех пор певец регулярно представляет сольные релизы, продолжает экспериментировать с музыкой и хореографией. Раз за разом Тхэ Мин удивляет публику новым звучанием и образами, которые в последствие вдохновляют других корейский артистов.

В этот день на наших волнах прозвучали композиции из нового альбома Тхэ Мина «ETERNAL», «Sexy In The Air», «Horizon», «Say Less», «Crush» и другие.







