Музыкальные новинки августа 2024 года





В этом выпуске нашей программы мы занялись тем, что послушали лучшие треки августа и окончательно попрощались с летом 2024! Популярная герлз-группа Le Sserafim из роковых красоток перевоплотилась в безумных милашек и 30 августа представила 4-й мини-альбом «CRAZY» с одноименным заглавным треком. Начиная со своей дебютной работы «FEARLESS» и заканчивая «EASY», эти девушки всегда расширяли свой кругозор, бросая вызов новым жанрам и не боясь экспериментов. «CRAZY» не является исключением. В этом мини-альбоме танцевальная музыка сочетается с различными жанрами, такими как вог, хаус и техно на основе EDM. А послание, которое Le Sserafim хотят передать через заглавный трек «CRAZY», просто и ясно: «Act lika angel, dress like crazy», «Веди себя как ангел, одевайся как безумная»! Кстати говоря, сами участницы Le Sserafim, точнее, Сакура и Хо Юн Чжин приняли участие в написании текста заглавной песни новой пластинки.

28 августа популярная группа EXO обзавелась еще одним сольным артистом: участник Чхан Ёль представил свой первый мини-альбом под названием «Black Out». Альбом включает шесть треков: заглавную песню «Black Out», «I’m on Your Side Too» и «Clover», а также «Hasta La Vista», «Ease Up» и «Back Again». В первых трех сам Чхан Ёль выступает как автор лирики. Сам он описывает свой первый сольный альбом как начало, ведь это его первая работа спустя 12 лет после дебюта в EXO. В этом альбоме певец стремился продемонстрировать свои разные стороны: новые и те, которые так любят его фанаты; включить в него как можно больше музыкальных стилей, которые он всегда хотел попробовать. Заглавная песня «Black Out» - это поп-рок композиция с быстрым темпом, минималистичной акустической гитарой и лиричным синтезатором, в которой расставание с возлюбленной сравнивается с «black out» или «отключением» по-английски. Лирический герой чувствует, что всё в его жизни идёт наперекосяк, так, будто вокруг вдруг отключили электричество, на улицах не горят фонари, а телефон вдруг перестал подавать признаки жизни. Представьте свое смятение в этот момент! Кажется, у Чхан Ёля получилось идеальное сравнение!

Все мы слышали о группе FIFTY FIFTY, которая сразу же после дебюта в прошлом году взорвала весь Интернет своей песней «Cupid». К сожалению, момент славы не продлился для этого коллектива долго, и три участницы FIFTY FIFTY покинули свое продюсерское агентство на плохой ноте. Однако это совсем не означает конец карьеры FIFTY FIFTY. В прошлом месяце стало известно, что к одной оставшейся от оригинального состава участнице по имени Ки На присоединятся четыре новые девушки и они впятером продолжат выступать под названием FIFTY FIFTY. Так, 31 августа обновленный коллектив представил предрелизную песню «Starry Night» или «Звездная ночь». Стоит отметить, что композиция превзошла ожидания слушателей, а новые участницы, кажется, понравились всем даже больше, чем прежний состав FIFTY FIFTY. Кстати, второй мини-альбом группы увидит свет совсем скоро, 20 сентября!

Кроме этих композиций в эти выходные на наших волнах прозвучали следующие новинки: «YO.YO.YOU.» от Сон Мина из Super Junior, «Как же я могу не любить тебя?» (어떻게 널 사랑하지 않겠니) от Эла из INFINITE, «POSE!» в исполнении герлз-группы LIGHTSUM, новая композиция бенда LUCY «Злодеи» (빌런) и другие.