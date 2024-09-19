Новый сериал «Моя девушка - крутой парень» сумел заполучить себе в каст самых популярных айдолов!

Специально для любителей K-pop на подходе сериал, который они никак не смогут пропустить! Ведь большинство исполнителей главных ролей этого проекта - популярные айдолы. Совсем скоро мы сможем увидеть А Рин из популярной гёрлз-группы Oh My Girl, Сан Ха из ASTRO и бывшую участницу группы LOONA, а нынче успешную солистку Чу на одном экране. К ним присоединится популярный актер Ю Чжон Ху. Какой же сериал сумел заполучить к себе в актерский состав всех этих звезд? Он называется «Моя девушка – крутой парень» или «내 여자친구는 상남자». Это романтическая история, которая расскажет о парне по имени Юн Чжэ, студенте факультета астрономии Университета Ёнхи. На первом свидании вслепую, которые являются неотъемлемой частью университетской жизни Кореи, Юн Чжэ встречает Чжи Ын. Это была любовь с первого взгляда и, к счастью, взаимная. Все идет прекрасно, Юн Чжэ и Чжи Ын начинают встречаться, любовь-морковь и все дела. Но в один прекрасный день на свидание к Юн Чжэ приходит не его красавица возлюбленная, а какой-то парень… который утверждает, что он — это и есть Чжи Ын. В итоге выясняется, что Чжи Ын, красивая и добрая девушка, однажды просто проснулась и обнаружила, что превратилась в мужчину. Ей удается убедить своего молодого человека в том, что она не сошла с ума, и вместе с ним под новым именем Ким Чжи Хун она начинает учиться жить в теле парня. Юн Чжэ оказывается очень преданным и порядочным, любящим парнем, который не бросил Чжу Ын в нелегкой ситуации. Так, вместе «пара парней» решает подождать, когда же девушка вернется к прежнему облику. Новый сериал «Моя девушка – крутой парень» основан на очень успешном юмористическом одноименном вебтуне автора под псевдонимом Massstar (맛스타). В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 18 сентября.

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