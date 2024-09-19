﻿У ручья (수유천/ By the stream)





Режиссёр: Хон Сан Су

В ролях: Ким Мин Хи, Квон Хэ Хё, Чо Юн Хи, Ха Сон Гук

Жанр: Драма

Премьера: 18 сентября 2024 года





В одном женском университете готовится театральный фестиваль. Преподавательница кафедры дизайна текстиля по имени Чжон Им просит своего дядю по материнской линии поставить короткий спектакль для своего факультета.

Чжон Им каждый день рисует у ручья Суючхон, находящегося рядом с университетом, и пытается найти новую идею для своей работы, наблюдая движение речных волн. Дядя Чжон Им - актёр и режиссёр, который уже несколько лет не может работать из-за того, что его имя включено в чёрный список после давнего скандала. Он взял на себя режиссуру, так как хорошо помнит о том, как 40 лет назад, будучи первокурсником, поставил короткий спектакль. Однажды среди студентов, играющих роли в спектакле, возникает скандал, а преподаватель Чжон Им и её дядя случайно оказываются вовлечёнными в него. Тем временем, дядя Чжон Им сближается с одной из преподавательниц кафедры дизайна текстиля. Луна на небе растёт каждую ночь, а Чжон Им каждое утро продолжает рисовать у ручья Суючжон.