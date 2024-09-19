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28 сентября в 10:30 утра на телеканале KBS 2TV состоится премьера новой программы под названием "Все животные прекрасны". До этого, 16-го числа, в официальных социальных сетях KBS 2TV было выпущено тизерное видео данной программы. Собственно говоря, она является продолжением программы "Все собаки прекрасны", которая пользовалась огромной популярностью среди зрителей.

В тизере привлекают внимание изображения животных, включая тигров, собак, кошек, кабанов и панду, а также фраза: «Странные, но прекрасные животные, мы покажем всё о них». В программе "Все животные прекрасны" будет показана необычная совместная жизнь различных питомцев и их хозяев.

Передавая зрителям положительные эмоции и веселье, программа "Все животные прекрасны", как ожидается, предоставит также и юридическую грамотность, связанную с домашними животными, чтобы улучшить общественное восприятие о них. Также новая передача подарит зрителям возможность подумать над различными актуальными общественными проблемами, связанными с домашними питомцами.

Программу будут вести бывший профессиональный баскетболист, а ныне защитник собак Со Чан Хун, бывший поп-айдол Ын Чжи Вон, который добавит веселье с помощью чувства юмора, и юмористка Чан До Ён, самая горячая в Корее ведущая развлекательных программ. К ним присоединятся также эксперт по поведению собак Ко Чжи Ан, адвокат Чо Чхан Хён, специализирующийся на делах с животными, и ветеринар-специалист по кошкам Ким Мён Чхоль.