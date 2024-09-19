Секрет деревни, в которой хорошо живётся - (1)

ⓒ Korea Tourism Organization's

Йечхон знаменит тем, что здесь есть «сипсынчжичжи 십승지지» - место, где можно жить в полной безопасности даже во время войн или стихийных бедствий. Здесь царит дух общины и повсюду обнаруживаются свидетельства богатого жизненного опыта местных жителей, способствовавшего их сплочению и благоденствию, а окружающая природа отражает традиционную красоту Кореи.

Из традиционного павильона Хверёнпхо 회룡포, стоящего на пути к вершине горы Пирён-сан 비룡산 (240 м над уровнем моря), открывается панорамный вид на одно из самых известных мест уезда - деревню Хверёнпхо. Текущая с востока речка Нэсон-чхон 내성천 дважды поворачивает на 180 градусов, и то, как она свободно несёт свои воды, напоминает движения дракона, взмывающего в небо. Этот образ отразился в названии деревни Хверёнпхо, которую речка почти берёт в кольцо.

Как и в большинстве стран, в Корее первые поселения появились вдоль рек или на морском побережье, формируя торговые и транспортные узлы. Уезд Йечхон-гун, удалённая горная местность в провинции Кёнсан-Пукто, - это место, где самая длинная река в РК Нактон-ган встречается с двумя другими потоками - речками Нэсон-чхон и Кым-чхон. Естественно, что это привлекло сюда самых ранних поселенцев, которые жили за счёт реки.

Примерно в 2 км по прямой от павильона находится место, где в Нактон-ган впадают два её притока. До появления железных дорог, скоростных магистралей и воздушных путей перевозки на Корейском полуострове осуществлялись главным образом по воде. Это касается и Йечхона. Ещё в начале XX века это был оживлённый транспортный узел, где паромы курсировали 30-40 раз в день. Но в пучине Великого наводнения 1934 года все строения в окрестностях исчезли, и сейчас очарование старины излучает только постоялый двор Самган да растущий рядом с ним бересклет сахалинский, которому более 500 лет. По счастью, в заведении, построенном по соседству со старым постоялым двором, можно и сегодня отведать оладий из китайской капусты (пэчху-чжон), запивая их рисовой брагой макколли, которыми, наверняка, утоляли жажду и голод в то время путешественники.





Деревня Кымдансиль.

© Yecheon County





Идеальное убежище

В эпоху Чосон «сипсынчжичжи» называли десять мест, где по фэншую можно безопасно жить даже во время войны или стихийных бедствий. Считалось, что эти места воплощают традиционную корейскую концепцию идеального расположения. Большинство из них находится в глубине полуострова, в отдалённой местности. Тем не менее плодородная земля и наличие транспортной сети издревле позволяли там жить в мире и процветании.

Деревня Кымдансиль, расположенная в 40 минут езды от постоялого двора Самган, - это одна из таких деревень «сипсынчичжи». О древности деревни свидетельствуют находящиеся в её окрестностях дольмены бронзового века. Сейчас деревня состоит из нескольких десятков старинных ханоков, которые окружены, будто лабиринтом, каменным забором протяжённостью около 7 км.

Если не спеша пройтись по деревне, можно легко понять, почему её сочли одним из идеальных убежищ. На севере возвышается величественный горный хребет Собэк-санмэк, а вокруг деревни широко раскинулись заливные поля. Кымдансиль находилась в стороне от важных дорог, поэтому не представляла интереса для захватчиков, но при этом была расположена достаточно близко к водным артериям, чтобы пользоваться ими в своих целях.

У северо-западной оконечности деревни на 800 метров протянулся бор, в котором растёт более 900 сосен. Их посадили местные жители для защиты от разливов речки Кымдан-чхон. Судя по тому, что деревьям 100-200 лет, случилось это давно. Сейчас лес охраняется как памятник природы в знак признания его необыкновенной красоты и исторической ценности. А весной жемчужиной местного пейзажа становятся цветущие вишни, окаймляющие семикилометровую дорогу, ведущую к храму Ёнмун-са.





Постоялый двор Самган объявлен этнографическим культурным наследием №134 провинции Кёнсан-Пукто. В прошлом здесь давали кров и пищу торговцам, лодочникам и путешественникам, которые пользовались переправой Самган.

© Shin Jung-sik





Девочка пробует себя в традиционной игре пона-толлиги (верчение тарелки) на Фестивале переправы постоялого двора Самган — одном из главных фестивалей Йечхона.

© Yecheon County

Квон Ги Бон писатель





Полный текст статьи «Секрет деревни, в которой хорошо живётся»

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana 출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



