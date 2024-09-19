Секрет деревни, в которой хорошо живётся - (2)

Чхоганчжон, типичный павильон эпохи Чосон, стоит на излучине живописного ручья в полной гармонии с утончённой красотой окружающей природы.

© Yecheon County





Колыбель энциклопедий

Йечхон также неотделим от истории создания корейских энциклопедий. Местная знать не считала богатство только источником удовольствия, но прилагала усилия, чтобы на его основе передать знания будущим поколениям.

Когда гражданский чиновник Квон Мун Хэ вышел в отставку, он вернулся в родные края, стал искать место, где мог бы совершенствоваться духовно и физически, и нашёл такое в лощине, известной сейчас своей дорогой цветущих вишен. Здесь, на вершине вертикальной скалы, он построил дом, где мог погружаться в атмосферу соснового бора и бегущего внизу потока. Весной над водой стелется туман, делая пейзаж загадочным, и кажется, что именно так выглядит страна грёз, где живут бессмертные.

Это место оказалось не только прекрасным, но и вдохновляющим. Здесь Квон Мун Хэ составил «Тэдон унбу гунок 대동운부군옥» («Составленный по рифмам словарь Великой восточной страны»), который считается первой корейской энциклопедией и содержит сведения об истории Кореи с древних времён до XV века, о географии полуострова, его населении, флоре и фауне, фольклоре. Энциклопедия Квона состоит из 20 томов, охватывающих 20 тем.

В доме, построенном Квон Мун Хэ, его сын Квон Бёль написал «Хэдон чамнок 해동잡록» («Разные записи о стране, что к востоку от моря») - сборник документов и преданий в виде словаря личностей, отобрав из «Тэдон унбу гунок» только истории о правительственных чиновниках. В середине XIX века один за другим вышли ещё два труда учёных родом из Йечхона: Пэ Сан Хён 배상현 выпустил «Энциклопедию законов и правил Кореи» («Тонгук сипчи 동국십지»), охватывающую такие темы, как уголовное право, география и выращивание риса, а Пак Чу Чжон 박주종 составил «Энциклопедию традиционной корейской культуры» («Тонгук тхончжи 동국통지»), в которой описал культуру Чосона, распределив сведения о ней по 14 темам.





Мудрость во имя сплочения общины

В Йечхоне очевидна замечательная мудрость предков во имя благополучия и сплочения общины: здесь два дерева официально владеют землёй. Одно из них - огромная сосна 석송령, раскинувшая свои ветви на 23 м с востока на запад и на 30 м с юга на север. Второе дерево - почти такой же по размеру каркас китайский, который носит имя Хванмоккын 황목근.

Согласно преданию, за тем, что 650-летняя сосна, растущая в деревне Чхонхян-ни 천향리, стала первым в Корее деревом-землевладельцем, стоит следующая история. Некий бездетный Ли Су Мок 이수목 после долгих размышлений решил оставить свою землю (6.600 кв. м) сосне, которой дал имя Соксоннён, т.е. Волшебная сосна. И в 1927 году сосна была официально зарегистрирована как землевладелец.

С тех пор люди и организации арендуют принадлежащую сосне землю, а доходы от аренды идут на пособия деревенским ребятам. Возможно, Ли Су Мок посчитал, что вместо того, чтобы посеять в деревне раздор, завещав землю кому-нибудь одному, лучше оставить её всем соседям, чтобы они вместе заботились о ней и о дереве, а доходы использовали на общее благо. Поэтому жители деревни и сто лет спустя заботятся о сосне. Они защищают дерево от непогоды, даже снабдили его громоотводом. Благодаря дереву-землевладельцу десятки местных ребят смогли окончить школу, а многие продолжают получать помощь и сейчас.

Хванмоккын растёт в деревне Кымвон-маыль, в получасе езды от Соксоннёна. Этому дереву, которое получило такое имя, поскольку весной покрывается жёлтыми цветами («хван» по-корейски «жёлтый»), принадлежит участок площадью целых 13.620 кв.м, что в два раза больше, чем у Соксоннёна. Правда, в данном случае земля изначально принадлежала общине, а в 1939 году её перерегистрировали на дерево. Понятно, что и эта земля приносит доход, который используют для выплаты ежегодных пособий в размере по 220 долларов каждому ученику средних школ в деревне.





Соксоннён, огромная сосна в Чхонхян-ни, считается хранителем мира и благополучия деревни.

© Kwon Ki-bong

Подлинные критерии «сипсынчжичжи»

Мудрость, проявляющаяся в заботливом отношении друг к другу ради мира и сплочения общины, достигает своей кульминации на юге Йечхона, где находится Мальмудом - гробница слов. На первый взгляд он похож на обычный холм, но на самом деле Мальмудом является рукотворным сооружением из камней и земли и напоминает огромный могильный курган. В стародавние времена жители деревни, чтобы навсегда покончить с раздорами, решили создать Мальмудом и похоронить в нём слова. Потому что слова - это искры, которые способны разжечь конфликт.

Кымдансиль, тихая деревня с широкими полями и хорошо налаженными связями с внешним миром, издревле славилась как «сипсынчжичжи». Но что делает место идеальным убежищем? Неужели только природные и географические условия? Мне кажется, для этого необходимо общение людей, взаимный интерес, сопереживание и забота друг о друге.





В стародавние времена жители деревни, чтобы навсегда покончить с раздорами, создали «гробницу слов», похоронив в ней слова. Потому что слова — это искры, которые способны разжечь конфликт. Надпись на камне советует думать, что говоришь.

© Shin Jung-sik





Квон Ги Бон писатель





Полный текст статьи «Секрет деревни, в которой хорошо живётся»

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana 출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.