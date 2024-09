Первопроходец корейского рока Син Чжун Хён

B 1964 году выступление «Битлз» на популярной американской телепередаче «Шоу Эда Салливана» обозначило начало «Британского вторжения». В Корее же, напротив, молодую рок-группу, сделавшую первые амбициозные шаги, ожидал прохладный приём. Син Чжун Хён (신중현), известный сейчас как «крестный отец корейского рока», собрал группу Add Four или «Прибавь четыре». Будучи 19-летним мальчиком, музыкант выпустил первый в Корее рок-альбом, но результат был обескураживающим. Это был шаткий момент в карьере уже именитого музыканта, который, родился в 1938 году и самостоятельно освоил гитару ещё в детстве, а в 1955 году дебютировал в одном из клубов 8-й армии США. Главным каналом проникновения рока на корейскую землю были американские войска, расквартированные в Южной Корее. Син Чжун Хён сам приобщился к рок-н-роллу благодаря радиостанции AFKN, вещавшей для американских войск в Корее. Увлечение рок-н-роллом переросло в желание исполнять его самому, и в результате Син Чжун Хён оказался в клубе на американской военной базе, где начинали многие ставшие впоследствии легендарными корейские исполнители. К сожалению, корейская публика отнеслась к дебютному диску группы Add Four очень холодно. В те годы рок-н-ролл был явлением для большинства корейцев чуждым и непонятным. Так, можно сказать, история рок-музыки в стране началась с провала. В итоге всего год спустя после своего образования группа распалась, оставив на память о себе всего один альбом. Песни из него обрели популярность гораздо позже – уже в самом конце 60-х годов, когда в Южной Корее, по сути, и началась эпоха рока. Как это часто бывает, Син Чжун Хён и группа Add Four опередили время. После распада коллектива Син не пропал с музыкальной арены и продолжал активную музыкальную деятельность. Он создает группу «Донкис», потом – группы «Квесченс», «Дэ мэн». В середине 70-х Син увлекся психоделическим хард-роком. В 1974-м году он вместе с Ли Нам И и другими музыкантами организует группу под названием «Син Чжун Хён гва Опчжондыль» (신중현과 엽전들) или «медные монеты». Творчество этой группы вошло в «золотой фонд» южнокорейского рока. Несмотря на стагнацию музыкального рынка, было продано сто тысяч экземпляров первого альбома «Син Чжун Хён гва Опчжондыль».

В 1975 году певец был уличен в увлечении марихуаной и лишен права заниматься музыкальной деятельностью. Корейский рок тоже переживал упадок. Его победную поступь, к сожалению, прервала запущенная правительством Пак Чон Хи в том же году политика «очищения популярной музыки и выступлений». Целых пять лет Син пребывал в небытие, но в 1980-м году вопреки всему снова вернулся на музыкальную сцену – на этот раз уже с группой «Син Чжун Хён гва Мьюзик Пауэр» (신중현과 뮤직파워), работающей в стиле блюз-рок. Новый коллектив совершил очередной музыкальный переворот. В восьмидесятые Син Чжун Хёну тоже пришлось совсем нелегко, однако он не сдавался и дождался отмены жестких запретов в 1987 году. Теперь темные времена для корейского рока и Син Чжун Хёна остались позади, и с новыми силами творец приступил к созданию новых музыкальных шедевров. Не только в Корее Син Чжун Хёна признали как легенду рока. В 2009 году маэстро удостоился, пожалуй, высшей награды, которую может получить рок-музыкант. Американский производитель музыкальных инструментов Fender дарит свои гитары гитаристам всемирного значения, среди которых бессмертные легенды рок-н-ролла, такие как Эрик Клэптон и Джефф Бек. Fender изготовили эксклюзивную гитару и для Син Чжун Хёна. Так, артист стал шестым в истории получателем этого дара. В 2019 году Син Чжун Хён и трое его сыновей-музыкантов Син Дэ Чхоль, Син Сок Чхоль и Син Юн Чхоль представили альбом-сборник «SHIN JOONG HYUN for Tribute Guitar», который пока что остается последним в репертуаре маэстро. В ноябре этого года легенде корейского рока исполняется 86 лет, и, хотя о Син Чжун Хёне в последнее время не так много слышно, что и понятно, ведь он на заслуженном отдыхе, уверены, что он поживает в добром здравии.

В этом выпуске нашей программы прозвучали лучшие композиции из репертуара Син Чжун Хёна и его коллективов, среди которых «Красавица» (미인), «Чашка кофе» (커피 한잔), «Закатный пляж» (저무는 바닷가), «Мой друг» (내 친구) и другие.