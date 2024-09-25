Певица IU поразила поклонников своей добротой в преддверии своих финальных концертов тура «The Winning».

Совсем недавно, 21 и 22 сентября, IU провела грандиозные концерты «2024 HEREH Encore: The Winning». Двухдневное выступление стало грандиозным финалом первого мирового турне IU, в рамках которого она посетила 18 городов в течение 5 месяцев. Примечательно то, что оно прошло на крупнейшей концертной площадке страны – стадионе Кубка мира в Сеуле или стадионе Санам, который вмещает 66 704 зрителя. Санам – не только самый большой стадион в Корее, но один из пяти крупнейших футбольных стадионов в Азии. Прежде заполнить его зрителями удавалось лишь единицам, среди которых культовая группа Со Тхэ Чжи и ребята, Big Bang и Seventeen. Теперь же в их рядах и IU, которая была признана третьим сольным исполнителем и первой певицей, которая провела концерт на стадионе Кубка мира в Сеуле. До нее на стадионе Санам с сольными концертами выступали G-Dragon и Им Ён Ун. Как и ожидалось, посмотреть выступление легендарной коллеги пришли многие знаменитости, среди которых Ви из BTS, G-Dragon, LE SSERAFIM, STAYC, RIIZE и многие другие. Как я уже сказал, IU не просто самая успешная сольная исполнительница Кореи, но и просто ангел во плоти! 19 сентября в Сети появилось множество публикаций от жителей района Сонсан-дон, где находится стадион Санам, в которых они рассказали, что получили неожиданный подарок от IU. В преддверии своих предстоящих выступлений артистка развесила подарки на дверях домов более чем 4000 семей в окрестностях Сонсан-дона. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 25 сентября.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.