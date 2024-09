Зрителей документального фильма «JUNGKOOK: I AM STILL» ждут памятные призы

18 сентября в крупнейшей в РК сети многозальных кинотеатров CGV был выпущен документальный фильм «JUNGKOOK: I AM STILL» о самом молодом участнике группы BTS - Чон Гуке. Фильм демонстрируется не только в Корее, но и в кинотеатрах около 120 стран и регионов по всему миру.

«JUNGKOOK: I AM STILL» содержит информацию о производственном процессе первого сольного сингла Чон Гука «Seven» и его первого сольного альбома «GOLDEN», выпущенных соответственно в июле и ноябре прошлого года. Зрители также могут увидеть закулисные истории, в том числе секретное выступление Чон Гука в Нью-Йорке и фан-шоукейс, который он провёл онлайн и офлайн с фанатами по всему миру. Процесс записи одного из его хитов «Standing Next to You» также представлен впервые.

Фанаты со всего мира, естественно, демонстрируют свою горячую любовь своему кумиру, посещая кинозалы, и в ответ на это 23 сентября сеть кинотеатров CGV сообщила, что на второй неделе после начала проката фильма зрители получат специальные подарки - одну из двух фотооткрыток с селфи-изображениями Чон Гука.

Это будет значимым подарком для многочисленных поклонников Чон Гука вместе с сувениром первой недели выпуска фильма - CGV TTТ (That's The Ticket). TTТ - это памятные билеты с изображениями главных сцен из фильмов.