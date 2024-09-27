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﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)

2024-09-27

 
Режиссёр: Рю Сын Ван
В ролях: Хван Чжон Мин, Чон Хэ Ин
Жанр: Экшн, Криминал
Премьера: 13 сентября 2024 г.
 
Ветеран расследования уголовных дел, полицейский Со До Чхоль (Хван Чжон Мин) и его коллеги из отдела расследования особо тяжких преступлений день и ночь борются с преступлениями, даже отрывая время от семьи. Однажды выясняется, что смерть одного профессора связана с убийствами, которые произошли в прошлом, и вся страна начинает шуметь из-за новостей о серийном убийце. Так, полицейские начинают изучать дела, преследуя преступника. Однако, как будто издеваясь над полицейскими, серийный убийца выставляет в Интернет трейлер с указанием следующей жертвы. Отдел расследования особо тяжких преступлений привлекает к работе молодого полицейского Пак Сон У (Чон Хэ Ин) с обострённым чувством справедливости, которого отметил ветеран следственного отдела Со До Чхоль. После этого события поворачиваются в новое русло...
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
﻿Ветеран2 (베테랑2/ I, THE EXECUTIONER)
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