Джей-Хоуп заботливый и по отношению к сослуживцам

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В начале недели на странице интернет-сообщества появилось сообщение об одном из рэперов группы BTS Джей-Хоупе. Это, скорее всего, будут последние новости, связанные с его службой в армии, так как он будет демобилизован очень скоро, 17 октября.

На странице было загружено фото, на котором девятеро солдат держат в руках большой плакат с надписью: “Коллективный выезд старшего ефрейтора Чон Хо Сока и его сослуживцев из подразделения Пэкхо Центра подготовки новобранцев при 36-й пехотной дивизии. Полное спонсорство и поддержка: BTS Джей-Хоуп”. Перед демобилизацией Джей-Хоуп оказал сослуживцам финансовую поддержку, чтобы у них была возможность отдохнуть и попрощаться с хорошими воспоминаниями. Его заботливость, которая раньше была адресована членам BTS, не угасла и теперь направляется в сторону сослуживцев. В ответ они создали такой плакат с фото Джей-Хоупа в знак благодарности.

На прошлой неделе Джей-Хоуп написал письмо своим фан-клубам, что когда-то жаловался на медленное течение времени, а теперь гордится всем периодом своей службы в армии. Подразделение Пэкхо Центра подготовки новобранцев при 36-й пехотной дивизии находится в городе Вончжу провинции Канвондо.