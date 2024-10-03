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Группа GFriend объявила о воссоединении в честь 10-летия со дня дебюта на сцене.

Все мы помним о талантливой герлз-группе GFriend или 여자친구, которая, дебютировав на сцене в 2015 году, произвела фурор своими эмоциональными и мощными песнями. Девушки пользовались большой любовью поклонников K-POP со всего мира, поэтому неожиданный распад коллектива в 2021 году стал большим потрясением для всех. К счастью, все участницы продолжили заниматься музыкой, сегодня очень популярно трио VIVIZ (비비즈), которое сформировали участницы Ын Ха, Син Би и Ом Чжи. Но публика все никак не могла забыть фирменное звучание, мощный вокал и несправедливое расформирование GFriend. Прошло уже целых три года, как GFriend не выступают вместе, фанаты было уже совсем потеряли надежду на воссоединение, как вдруг 24 сентября Ёчжа Чингу ошарашили всех еще раз. В этот день стало известно, что участницы коллектива вновь собрались вместе и готовят новый материал, чтобы отпраздновать 10-летие со дня дебюта на сцене! Об этом заявило бывшее продюсерское агентство GFriend Source Music, рассказав, что GFRIEND планируют вернуться на сцену в полном составе в январе 2025 года. «Участниц объединило желание подарить своим любимым поклонникам BUDDY особенный подарок к десятилетию GFriend. Это будет особенный проект, который будет содержать в себе драгоценные общие воспоминания девушек и поклонников», - добавили представители Source Music. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 2 октября.

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