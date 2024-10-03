Ручное изготовление обуви: уже не просто ремесло

На станции метро «Сонсу» повсюду встречаются напоминания об истории Сонсу-дона как центра производства обуви ручной работы.

© Choi Tae-won





Сонсу-дон, некогда крупнейший в стране кластер производства обуви ручной работы, вновь наполняется жизнью благодаря инициативам властей и усилиям молодых предпринимателей, которые продолжают и развивают семейное дело, используя современные бизнес-модели.

От выхода №2 станции «Сонсу» более чем на 600 метров протянулась Улица ателье по пошиву обуви. Расположенные на ней мастерские долгое время были символом Сонсу-дона, а сейчас здесь доминируют флагманские магазины известных косметических и модных брендов.

История этой улицы восходит к концу 1960-х годов, когда в соседний район Кымхо-дон переехал головной офис компании «Кымган», одного из крупнейших корейских производителей обуви. А в начале 1970-х в Сонсу-доне открыл производство ещё один обувной «монстр» - Esquire. Субподрядчики этих двух компаний один за другим перебирались в Сонсу-дон, и в итоге район стал самым большим в Корее кластером производства обуви ручной работы, привлекая мастеров обувного дела со всей страны.

В здании, где находится станция «Сонсу», расположен открытый в 2021 году «Heritage SS». Здесь можно проследить историю развития корейской обувной промышленности и производства обуви ручной работы, расцвет которого пришёлся на 1980 – 2000 годы, а также увидеть обувь различных моделей.





Старожилы

После 2000 года местный обувной бизнес начал приходить в упадок: оборудование устаревало, спрос сокращался, арендная плата становилась неподъёмной. Многие магазины, торгующие кожей и сопутствующими товарами, переехали, а обувные ателье были вытеснены в отдалённые переулки с более низкой арендной платой. Но в начале 2010-х годов начались поиски путей возрождения угасающего знакового производства.

Власти Сеула стали продвигать ценность продукции ручной работы Сонсу-дона, присваивая лучшим ремесленникам статус мастера или квалифицированного специалиста, а округ Сондон-гу поддержал местных обувщиков, организовав «From SS» - современный пассаж с магазинами под эстакадой метро. В то же время главы производств по пошиву обуви попробовали улучшить дистрибьюцию, открыв общую торговую площадку под совместным брендом SSST («Соуль Сонсу сучжехва таун», т.е. «Центр обуви ручной работы Сонсу, Сеул»).





В Сонсу-доне немало мастеров с опытом работы в несколько десятков лет. Едва ли не лучший из них — Чон Тхэ Су. Уже более 50 лет он является одним из столпов местного производства ручной обуви, посвящая себя не только изготовлению обуви, но и исследованиям в области дизайна и разработки новых материалов.

© Seoul Metropolitan Government





В Сонсу-доне немало мастеров с опытом работы более 40 лет. Некоторые из них обучают будущих обувщиков. Ю Хон Сик, первый из тех, кого власти Сеула отметили как мастера по пошиву обуви, знаменит тем, что шил обувь для экс-президента Мун Чжэ Ина. Чон Тхэ Су, ещё один мастер, отмеченный администрацией Сеула, заставил заговорить о себе, когда изготовил туфли в виде традиционных носков посон, дополнявших наряды первой леди Ким Чжон Сук, супруги президента Мун Чжэ Ина, во время их визита в США в 2017 году. Ещё один пример его мастерства - туфли ккотсин, в которых была Иванка Трамп во время визита в Корею в 2019 году.

На улице Ёнмучжан-гиль в глаза бросается здание, украшенное огромной красной туфлей на шпильке. Это «JS Shoes Design Lab» мастера Чон Тхэ Су. Внутри магазина выставлены яркие и изящные туфли, демонстрирующие искусство мастера. А в пяти минутах ходьбы от этого магазина находится ателье и магазин мужской обуви «The Gentle Park»; здесь при окрашивании кожи применяют патинирование, благодаря чему верх обуви отличается плавным переходом цвета.

«CHARLSE VOTUM», расположенный недалеко от станции метро «Ттуксом», - это бутик ещё одного старого бренда обуви ручной работы. Его основатель и глава Ким Чхоль - специалист по пошиву мужской обуви, имеющий более чем 20-летний опыт работы в мировых люксовых брендах. Мечта г-на Ким Чхоля - показать салонную культуру, создавая обувь, в которой к европейской эстетике добавлено мастерство местных специалистов.





В бутике «CHARLSE VOTUM», принадлежащем одному из старых брендов обуви ручной работы, в витрине выставлены инструменты, используемые на разных этапах производства обуви.

© Choi Tae-won





Энергия нового поколения

В последние годы местный обувной бизнес наполняется новой жизнью благодаря новому поколению. В шоу-руме «Finoacinque» можно увидеть обувь, фирменная черта которой - плавный силуэт и удобство: высота каблука не более 5 см. Бренд основали 6 лет назад дизайнер И Со Чжон и специалист-технолог Ким Хан Чжун, который отточил свои умения на обувной фабрике, принадлежащей его родителям. Создаваемая ими обувь получает хорошие отзывы как в стране, так и за рубежом.





© Choi Tae-won





«VETIANO» - ещё одно место притяжения любительниц модной обуви на Ёнмучжан-гиль. Пэк Инхи, изучавшая дизайн обуви в вузе, продолжила семейный бизнес. В витрине её магазина самая разная обувь - от балеток и кед до модных модельных туфель. Пэк подчёркивает: «На фабрике отца работают опытнейшие мастера. Благодаря тесным связям с производством наш магазин может гарантировать стабильное качество продукции».

К каким результатам приведут усилия, предпринимаемые ради возрождения обувного бизнеса в Сонсу-доне, пока неясно. Сейчас же очевидно, что изделия местных мастеров неизменно дарят клиентам чувство полного удовлетворения.





Чон Чжон Сук, корреспондент «Хангук сомю синмун»





Полный текст статьи «Ручное изготовление обуви: уже не просто ремесло»

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana 출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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