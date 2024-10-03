﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)





Режиссёр: Ли Он Хи

В ролях: Ким Го Ын, Но Сан Хён

Жанр: Драма

Премьера: 1 октября 2024 г.

Чжэ Хи - свободолюбивая девушка, которая всегда находится в центре внимания окружающих из-за дерзкого стиля одежды и смелого поведения. Чжэ Хи привлекает внимание Хын Су, однако он не испытывает никакого особого чувства в отношении к ней. Однажды Хын Су оказывается в критической ситуации - случайно перед Чжэ Хи раскрывается его секрет, который он всю жизнь скрывал от окружающих. Вопреки опасениям Хын Су, Чжэ Хи хранит его тайну и даже помогает ему в критической ситуации.

Чжэ Хи и Хын Су поняли, хотя они не могут стать героями романа каждого из них, что существуют моменты, которые могут понять только двое…

Несмотря на всякие слухи, которые создают чужие, д ва неудачника начинают полагаться друг на друга, тайно съезжаются и пытаются найти любовь в мире предрассудков, в котором они живут.