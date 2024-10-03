﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)

Режиссёр: Ли Он Хи
В ролях: Ким Го Ын, Но Сан Хён
Жанр: Драма
Премьера: 1 октября 2024 г.
Чжэ Хи - свободолюбивая девушка, которая всегда находится в центре внимания окружающих из-за дерзкого стиля одежды и смелого поведения. Чжэ Хи привлекает внимание Хын Су, однако он не испытывает никакого особого чувства в отношении к ней. Однажды Хын Су оказывается в критической ситуации - случайно перед Чжэ Хи раскрывается его секрет, который он всю жизнь скрывал от окружающих. Вопреки опасениям Хын Су, Чжэ Хи хранит его тайну и даже помогает ему в критической ситуации.
Чжэ Хи и Хын Су поняли, хотя они не могут стать героями романа каждого из них, что существуют моменты, которые могут понять только двое…
Несмотря на всякие слухи, которые создают чужие, два неудачника начинают полагаться друг на друга, тайно съезжаются и пытаются найти любовь в мире предрассудков, в котором они живут.
Так, они решают жить вместе в одном доме как друзья...