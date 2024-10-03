Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-10-04


Режиссёр: Ли Он Хи
В ролях: Ким Го Ын, Но Сан Хён 
Жанр: Драма
Премьера: 1 октября 2024 г.
 
Чжэ Хи - свободолюбивая девушка, которая всегда находится в центре внимания окружающих из-за дерзкого стиля одежды и смелого поведения. Чжэ Хи привлекает внимание Хын Су, однако он не испытывает никакого особого чувства в отношении к ней. Однажды Хын Су оказывается в критической ситуации - случайно перед Чжэ Хи раскрывается его секрет, который он всю жизнь скрывал от окружающих. Вопреки опасениям Хын Су, Чжэ Хи хранит его тайну и даже помогает ему в критической ситуации. 
Чжэ Хи и Хын Су поняли, хотя они не могут стать героями романа каждого из них, что существуют моменты, которые могут понять только двое… 
Несмотря на всякие слухи, которые создают чужие, два неудачника начинают полагаться друг на друга, тайно съезжаются и пытаются найти любовь в мире предрассудков, в котором они живут. 
Так, они решают жить вместе в одном доме как друзья...
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
﻿Любовь в большом городе (대도시의 사랑법/ Love in the Big City)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >