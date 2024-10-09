«Мама K-POP» или главный хитмейкер индустрии KENZIE





Дорогие друзья, возможно, вы заметили, что, рассказывая об очередной музыкальной композиции, мы иногда упоминаем загадочное имя KENZIE. У нас пока не было возможности поподробнее рассказать вам об этом музыкальном деятеле, поэтому в этом выпуске нашей программы наши слушатели наконец-то познакомились с ним поближе. На самом деле, KENZIE – это вовсе не он, а она, но, как оказалось, даже не все корейцы об этом знают. А следовало бы! Ведь не будет преувеличением назвать KENZIE одним из величайших K-POP композиторов и ведущих хитмейкеров индустрии. KENZIE уже больше 20 лет сотрудничает с крупнейшим развлекательным агентством Кореи SM Entertainment. И, как говорят местные, SM Entertainment без основателя Ли Су Мана продолжает существовать, но момент, когда оттуда уйдет KENZIE, станет началом конца для компании. Вот, как много суперхитов эта талантливая композиторша подарила артистам компании. Итак, настоящее имя KENZIE – Ким Ён Чжон, она родилась в 1976 году. Будучи совсем юной девушкой, она отправилась в США, чтобы научиться создавать музыку. Так, в 1999 году она закончила музыкальный колледж Беркли, где специализировалась на музыкальном производстве. Долгие годы KENZIE провела в Штатах, но ее целью всегда было вернуться на родину, чтобы создавать музыку для корейских артистов. Хотя ее первоначальное образование было в области классической музыки, и она прекрасно играла на фортепиано и трубе, ее всегда тянула поп-сцена, а в первую очередь К-POP группы первого поколения S.E.S. и H.O.T. Эти коллективы объединяло то, что оба они находились под крылом агентства SM Entertainment. Девушка поставила себе цель обязательно попасть в компанию в качестве музыкального продюсера, и после окончания учебы, легко очаровав гендиректора SM Ли Су Мана, достигла ее. Так, в 2002 году началось очень плодотворное сотрудничество KENZIE с SM Entertainment.

Сосчитать, сколько хитов KENZIE написала для артистов компании, практически невозможно, среди них: «Milky Way» в исполнении Бо А (보아), «Into The New World» (다시 만난 세계) от Girls' Generation, песня Super Junior «Никто другой» (너 같은 사람 또 없어), «Overdose» (중독) в исполнении EXO, свежий хит aespa «Supernova» и другие. Именно они прозвучали в этом выпуске нашей программы



