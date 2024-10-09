Седьмой полноформатный альбом «GROWTH THEORY» певицы Юн Ха









Одной из самых популярных песен прошлого года смело можно назвать композицию «Горизонт событий» (사건의 지평선) в исполнении легенды корейской и японской сцены певицы Юн Ха (윤하). Песня вышла еще два года назад, но вдруг стала популярной, когда в прошлом году певица стала выступать с ней на университетских фестивалях. Это доказывает, что несмотря на то, что Юн Ха выступает на сцене уже 20 лет, ее творчество вне времени и продолжает оставаться актуальным и сегодня. В этом выпуске мы представили вниманию наших слушателей седьмой полноформатный альбом Юн Ха, который называется «GROWTH THEORY» или «Теория роста». Он увидел свет 1 сентября этого года и продолжает серию «альбомов теорий», так что его можно назвать сиквелом предыдущего шестого альбома «END THEORY» или «Теория конца». Слушая песни из нового альбома Юн Ха, мы оглянулись на ее творческий путь.

Юн Ха родилась в 1988 году в семье меломанов, поэтому начала учиться игре на пианино уже в 4 года. С детства будущая певица увлекалась японскими сериалами или, как их называют, «дорамами». Этот интерес перерос в увлечение японским языком и японской музыкой. Известно, что юная Юн Ха была фанаткой легендарной рок-группы X JAPAN, а позже полюбила и японский поп, в частности, творчество певицы Утада Хикару. Увлечение Японией не осталось просто детским хобби, в последствии в 2011 году Юн Ха закончила отделение японского языка Университета иностранных языков Хангук. Родители Юн Ха рано распознали в дочери музыкальный талант, поэтому поощряли ее участие в разных музыкальных кастингах. Долгое время девушке не везло, пока в один прекрасный день ее все-таки не заметил один из крупных японских лейблов. Так, Юн Ха сумела осуществить свою мечту стать певицей, но не в родной Корее, а в соседней Японии. Проработав там два года, в 2006 году певица наконец-то представила свою первую пластинку в Корее, которая получила название «Хороший день для признания» (고백하기 좋은 날). После выступления на одном из популярных японских музыкальных шоу Юн Ха в какой-то степени прославилась и среди корейской публики, поэтому дебютный корейский релиз был оценен местными меломанами очень высоко. С тех пор Юн Ха ведет активную творческую деятельность, на ее счету огромное количество хитов, среди которых «В ожидании» (기다리다), «Мы сегодня расстались» (오늘 헤어졌어요), а также песня «Зонт» (우산), записанная с группой Epik High (에픽하이) и многие-многие другие. Несмотря на солидный рабочий стаж, певица с прежней страстью относится к музыке, всегда открыта к экспериментам и обещает петь для своих поклонников еще долго-долго.

В этой рубрике прозвучали: «Серебрение» (은화), «Проклятие ракетной формулы» (로켓방정식의 저주), заглавная композиция «Рыба-солнце» (태양물고기), «Тень облака» (구름의 그림자) и другие песни из нового альбома певица Юн Ха.



