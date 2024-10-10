2024 BIFF превратился в памятный алтарь для Ли Сон Гюна

На 29-ом Международном кинофестивале в Пусане покойный актёр Ли Сон Гюн получил посмертную награду за вклад в киноискусство страны. 2 октября на церемонии открытия фестиваля было показано видео в его память, напоминающее о фильмографии покойного. Ведущая церемонии Пак По Ён вспомнила: «Это было очень печальное прощание, и я надеюсь, что теперь он достиг уюта, о котором была речь в одном из его шедевров «Мой мистер». Награда Ли Сон Гюна была вручена его семье.

Кроме того, в Пусане провели специальную программу «Красивый человек, Ли Сон Гюн», показав шесть фильмов и дорам с его участием, в том числе, «Город Пхачжу» (2009), «Наша Сон Хи» (2013), «Трудный день» (2014), «Мой мистер» (2018), «Паразиты» (2019) и «Страна счастья» (2024). А после показа каждого фильма на сцене появились его коллеги - актёры и режиссёры, которые рассказывали об эпизодах с Ли Сон Гюном и молились о его покое.

3 октября после показа фильма «Страна счастья» актёр Чо Чжон Сок рассказал о самых запоминающихся сценах с Ли Сон Гюном и сказал: «Сначала было так грустно, но теперь мне кажется, что он где-то жив…». Ещё один актёр Ю Чжэ Мён сказал: «Я смотрю фильм, когда скучаю по нему. Фильм - это подарок, оставленный Сон Гюном". Режиссёр фильма «Трудный день» Ким Сон Хун рассказал о покойном, который, несмотря на травму, был погружен в съёмку, а актёр Чо Чжин Ун обратился к публике: «Я буду продолжать помнить его. Надеюсь, и вы будете помнить его до конца".

4 октября состоялось специальное ток-шоу после показа телесериала «Мой мистер». В нём режиссёр Ким Вон Сок сказал: «Знаете ли вы, как тяжело человеку, которого публика в один день разлюбила, и который подвергается нападкам и критике? СМИ, полиция и прокуратура довели человека до смерти нелепыми слухами, так как общественность согласилась с этим. Бывают случаи, когда преступникам предоставляется возможность раскаяться и ещё раз стать полноценными членами общества. Но, что касается Ли Сон Гюна, то общественность судила его за ложную статью без каких-либо доказательств преступления. А теперь наступила пора, когда общественности следует найти и наказать тех, кто распространял ложные результаты расследования и писал статьи на их основе",- подчеркнул Ким Вон Сок.