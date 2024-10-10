Чончжу: гармония прошлого и настоящего - (1)

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Если корейцев спросить, где лучше всего сохранились традиции, многие назовут Чончжу, ведь именно здесь особенно много ханоков, традиционных корейских домов. Но жители города не довольствуются достижениями предков. В Чончжу постоянно перемешиваются, как в пибимпапе, прошлое, инновации и элементы разных культур.

Чончжу с его размеренным образом жизни, в 2010 году стал первым корейским городом с населением более 500 тысяч человек, который организация Cittaslow International объявила «медленным городом». А в 2012 году Чончжу был включён в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, став четвёртым городом в разделе «Гастрономия». Иначе говоря, Чончжу - это город, который заставляет осознать, почему нужно продолжать традиции, реинтерпретируя и развивая их на основе инклюзивности, а не воспроизводя по старым лекалам.

В Чончжу можно одновременно увидеть прошлое и настоящее Кореи - от основания династии Чосон и обогащающих культурных обменов до сегодняшних усилий, характерных для корейского общества, которое постоянно изменяется, обновляется и продолжает развиваться, сохраняя в то же время свои традиции.

Начать прогулку по Деревне ханоков Чончжу лучше всего с Омоктэ. Из этого павильона на вершине невысокого холма открывается великолепный вид на всю деревню. Более 700 ханоков образуют кластер на площади около 300 тысяч кв. м. По этой причине Деревня ханоков в Чончжу считается самой большой в стране. Плотные ряды черепичных крыш вызывают иллюзию набегающих иссиня-чёрных волн.





Деревня ханоков Чончжу, наряду с Деревней ханоков Пукчхон в Сеуле, — это важное место, где сохраняют традиционные корейские дома.





Начало

Омоктэ - это не просто смотровая площадка. Внутри павильона висят таблички, в том числе со строчками из «Песни Великого Ветра» («Тэпхунга»), в которой содержится секрет.

Поднялся большой ветер, и облака рассеялись.

Прогремев на всю поднебесную, я вернулся в родные края.

Как же мне найти храбрецов и защитить страну!

Главный герой этой песни - Ли Сон Ге, основавший государство Чосон в 1392 году. Будучи военачальником в конце эпохи Корё, в сентябре 1380 года он со своими войсками одержал победу над японскими пиратами. По пути в столицу Ли Сон Ге заехал в Чончжу, родной город его клана, где, как говорят, и спел на празднестве «Песню Великого Ветра». Позднее был сделан вывод, что на площадке Омоктэ, он дал понять, что намерен свергнуть старую династию и основать новую. А значит, именно в Чончжу упали в землю семена, из которых выросла династия Чосон.

Но династию Чосон и Чончжу связывает не только Омоктэ. На южной окраине Деревни ханоков находится Кёнгичжон. Название святилища происходит от слова «кёнги», что значит «место, где [зародилось] счастье». Это название подразумевает, что здесь началась династия Чосон. Ли Бан Вон (второй король Чосона) построил такие святилища для хранения портретов отца - Ли Сон Ге в Чончжу, Пхеньяне, Кэсоне, Кёнчжу и Ёнхыне 영흥.





Посетители в традиционных корейских ханбоках в Кёнгичжоне.





Святилище состоит из трёх павильонов. В центральном, Чончжоне, сейчас хранится копия портрета Ли Сон Ге. Во втором павильоне, Чогёнмё 조경묘, стоящем к северу от Чончжона, хранятся поминальные таблички Ли Хана и его супруги. Ли Хан был родоначальником клана Ли. Третий павильон стоит между двумя первыми. Это исторический архив, где хранятся «Подлинные записи династии Чосон», в которых на протяжении 472 лет ежедневно фиксировали факты истории династии. Они являются самыми продолжительными историческими записями одной королевской династии. Кроме того, это единственный случай в мировой истории, когда до наших дней сохранился оригинал хроник. «Подлинные записи династии Чосон» объявлены национальным сокровищем Кореи и внесены в реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Перед главными воротами Кёнгичжона находится «Стела спешивания с лошади», обозначающая, что любой, вне зависимости от происхождения и ранга, должен спешиться и далее следовать пешком. Стела покоится на спинах двух мифических существ хэчхи, которые выглядят скорее забавно, чем строго, что характерно для каменных скульптур эпохи Чосон. Во дворе перед Чончжоном стоит шесть чугунных котлов, которые наполняли водой на случай пожара. Их ставили также в надежде, что демон огня испугается своего отражения в воде и убежит. Эти причудливые элементы в пространстве, которое в остальном выглядит торжественно, свидетельствуют об находчивости корейцев эпохи Чосон.





Стела перед главными воротами Кёнгичжона обозначает место, где любой, вне зависимости от происхождения и ранга, должен был спешиться и далее следовать пешком.





Наряду с Омоктэ, Кёнгичжоном и Деревней ханоков есть и другие объекты культурного наследия, символизирующие историю, традиции и статус Чончжу. Например Чолла Камъён, присутственное место губернатора провинции, откуда на протяжении всего существования династии Чосон надзирали за делами нынешних провинций Чолла-до и острова Чечжу-до, а также Пхуннам-мун, южные ворота, которые являются единственной сохранившейся частью крепостной стены Чончжу-пусон 전주부성, некогда окружавшей город.





Квон Ги Бон, писательница

Ли Мин Хи, фотограф









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.