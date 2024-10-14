Музыкальные новинки сентября 2024 года





Дорогие друзья, хотя осень в самом разгаре, на музыкальной сцене в сентябре было жарко! И больше всего подогрели ее ребята из DAY6. Это название очень часто звучит в нашей программе, но мы просто не можем оставить без внимания самый большой прорыв этого года, правда? DAY6 терпеливо ждали своего звездного часа не один год, и, наконец, он настал! Ребята до сих пор правят корейскими хит-парадами, и в фаворитах у корейских меломанов песня «그녀가 웃었다» или «Она улыбнулась» из последнего сентябрьского релиза группы «Band Aid». В этой очаровательной песне парни из DAY6 поют о своем скромном признании возлюбленной. «Этой осенней ночью, которая рассыпала бесчисленное множество звезд, я робко сказал ей «Ты мне нравишься». Как же красиво она улыбнулась». Композиция «Она улыбнулась» в исполнении DAY6 открыла нашу рубрику.

30 сентября на сцену с новым, третьим по счету синглом вернулась певица Чхве Йе На (최예나). Артистка заявила о себе миру, приняв участие в популярнейшем музыкальном шоу на выживание «Produce 48». Выдающиеся вокальные данные дали Йе На возможность стать одной из лучших финалисток программы и дебютировать на сцене в составе герлз-группы IZ*ONE. Как мы знаем, это коллектив был проектным, и, несмотря на свою бешеную популярность в 2021 году прекратил существование. Йе На отправилась в свободное плавание и, к счастью, не пропала с горизонта, а сумела стать успешной артисткой и найти свой неповторимый стиль. Среди других К-POP исполнительниц ее выделяет поп-рок звучание и образы, близкие к японской анимации аниме. Новый релиз певицы получил название «Nemo Nemo», и для Йе На его написал именитый продюсер и исполнитель Zico. В песне раскрывается то, как двое возлюбленных узнают все острые углы друг друга, которые так похожи на углы квадрата, именно так с корейского переводится слово «немо». Йе На сравнивает любовь с кубиком сахара-рафинада, таким сладким, но в то же время и с острыми углами!

В сентябре свою новинку представила также бойз-группа P1Harmony (피원하모니). Это 7-ой мини-альбом под названием «SAD SONG» или «Грустная песня» с одноименным заглавным треком. Примечательно, что в создание лирики к песне свою лепту внесли участники группы Чи Ун (지웅), Ин Тхак (인탁) и Чон Соп (종섭). «SAD SONG» — это песня в жанре хип-хоп, которую отличают уникальный латинский ритм и захватывающие фортепианные партии. Напомню, что концепт P1Harmony – это парни, борющиеся с полным дисгармонией и устоявшимися стереотипами миром. Так что и в своей новой песне ребята поют о пустоте и одиночестве, которые стали спутниками ГЕРОЯ после спасения мира.

В начале сентября на корейской эстраде зажглась очередная новая, подающая надежды звездочка. Девушки из группы под названием MADEIN юны, прекрасны и полны решительности покорить сердца любителей К-POP со всего мира. Название группы на первый взгляд может показаться простоватым, но содержит в себе трогательное послание: «We Made In You», то есть группа была создана с помощью любви поклонников. Коллектив привлек внимание общественности еще до своего официального дебюта. Дело в том, что в его состав вошли бывшие участницы популярной проектной группы Kep1er Маширо (마시로) и Йе Со (예서). Примечательно, что с начала 2023 и по середину 2024 года три участницы группы Ка Ын (가은), Ми Ю (미유) и Су Хэ (수혜) выступали как К-POP трио LIMELIGHT. Так что новая группа MADEIN – это ребрендинг старой группы LIMELIGHT. К старому составу не только присоединились четыре новые девушки, разительно изменилось музыкальное направление и образы участниц. Вместо дерзких городских девчонок в клипе к дебютной песне «UNO» перед публикой предстали нежные и очаровательные школьницы.

Кроме перечисленных выше композиций в эти выходные на наших волнах звучали новинки от Пэк Хёна (백현) из EXO, NCT Wish, дебютная композиция новой виртуальной артистки Naevis (나이비스) и другие главные песни сентября.