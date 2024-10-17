Прошло пять лет после того, как Sulli ушла от нас

14 октября была отмечена пятая годовщина со дня смерти актрисы и одновременно певицы Sulli из гёрлз-группы f(x). В этот день в соцсетях появились траурные комментарии в ее память: "Я все еще скучаю и скучаю по ней", "Как было бы хорошо, если бы она была с нами..."

В 2005 году Sulli дебютировала в детской роли в исторической теледраме «Баллада о Со Доне». В 2009 году она выпустила свой первый альбом в составе группы f(x), а в 2015 году бросила певческую карьеру и стала актрисой. Но 14 октября 2019 года, к большому сожалению, покончила жизнь самоубийством. Ей было всего 25 лет.

Месяц спустя после смерти Sulli её близкая подруга Ку Ха Ра, певица из айдол-группы KARA, также покончила жизнь самоубийством, после чего проблема злонамеренных комментариев в онлайн-пространстве стала большой проблемой в корейском обществе. Дело в том, что чрезмерно жестокие комментарии и необоснованная клевета постоянно мучили юных певиц и довели их до смерти. И с тех пор в Корее было запрещено оставлять любые комментарии к новостям шоу-бизнеса, размещённым на порталах.

Общественные дебаты о Sulli продолжались даже после её смерти. Телерадиокомпания MBC создала специальную документальную передачу «Почему тебе было некомфортно с Sulli?», в которой её мать и близкие подруги рассказали о её жизни и передали обнадёживающее послание, которое юная артистка хотела оставить для публики через свою деятельность в мире шоу-бизнеса. Но она была «использована и брошена общественностью». Ее поклонники вспоминают, что вначале Sulli уверенно боролась с аморальным злом, но внезапно ушла из жизни. Они, мол, не знают, что заставило её сделать такой крайний выбор!

Были и поклонники, которые в своих соцсетях поставили слова первой сольной песни Sulli "Goblin", выпущенной в июне 2019 года.





«Всё, что дышит в моей комнате,

Чувствуешь ты, что что-то не так?

Ведь я нахожусь здесь

Погладь меня по голове.........»

Поклонники певицы молились за то, чтобы на том свете, где сейчас Sulli, не ставили оценки человеку как попало, а тепло гладили друг друга по волосам.