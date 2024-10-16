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﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-10-18


Режиссёр: Хо Чжин Хо
В ролях: Соль Гён Гю, Чан Дон Гон, Ким Хи Э, Су Хён
Жанр: Драма
Премьера: 16 октября 2024 г.
 
Чжэ Ван (Соль Гён Гу) - корыстный адвокат, ставящий материальные ценности выше всех других, без всяких сомнений взялся защищать убийцу. 
Чжэ Гю (Чан Дон Гон) - благородный брач-педиатор, прежде всего дорожащий соблюдением правил и принципами, а его жена Ён Гён (Ким Хи Э) является успешной фрилансером-переводчицей, которая, жертвуя собой, преуспевает во всех делах, в том числе, в обучении детей и уходе за больными родителями мужа. 
Чжи Су (Су Хён) - жена Чжэ Вана воспитывает маленького ребёнка, но всегда тщательно следит за собой и объективно смотрит на всех членов семьи. 
Все они совершенно разные люди с разными убеждениями состоят в одной семье, которая на первый взгляд кажется нормальной и даже безупречнойОднажды четыре человека случайно видят видеозапись, снятую камерой наблюдения, с обстоятельством преступления, в которое вовлечены их дети-подростки. После этого конфликты между четырьмя героями только обостряются, и их жизни, казавшиеся безупречно совершенными, начали рушиться... Следовать своим убеждениям или послушать инстинкт? 
После этого события все жизненные принципы пошатнулись.
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)
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