﻿Нормальная семья (보통의 가족/ A Normal Family)





Режиссёр: Хо Чжин Хо

В ролях: Соль Гён Гю, Чан Дон Гон, Ким Хи Э, Су Хён

Жанр: Драма

Премьера: 16 октября 2024 г.

Чжэ Ван (Соль Гён Гу) - корыстный адвокат, ставящий материальные ценности выше всех других, без всяких сомнений взялся защищать убийцу.

Чжэ Гю (Чан Дон Гон) - благородный брач-педиатор, прежде всего дорожащий соблюдением правил и принципами, а его жена Ён Гён (Ким Хи Э) является успешной фрилансером-переводчицей, которая, жертвуя собой, преуспевает во всех делах, в том числе, в обучении детей и уходе за больными родителями мужа.

Чжи Су (Су Хён) - жена Чжэ Вана воспитывает маленького ребёнка, но всегда тщательно следит за собой и объективно смотрит на всех членов семьи.

Все они совершенно разные люди с разными убеждениями состоят в одной семье, которая на первый взгляд кажется нормальной и даже безупречной . Однажды четыре человека случайно видят видеозапись, снятую камерой наблюдения, с обстоятельством преступления, в которое вовлечены их дети-подростки. После этого конфликты между четырьмя героями только обостряются, и их жизни, казавшиеся безупречно совершенными, начали рушиться... Следовать своим убеждениям или послушать инстинкт?