Чончжу: гармония прошлого и настоящего - (2)

Католический собор Чондон является одним из крупнейших в Азии строений в романском стиле. Строительство этого храма было завершено в 1914 г.





Следы обменов

Чончжу обычно ассоциируется с династией Чосон 전동성당 и корейскими традициями, но это не просто город памятников старины, которым несколько сотен лет. При более близком знакомстве с ним выясняется, что здесь скрыты следы длительных обменов с другими странами.

Прямо напротив Кёнгичжона высится собор Чондон. Это здание в романском стиле, завершённое в 1914 году, было выстроено на месте казни первых корейских католиков, отдавших свои жизни за веру. Примечательно, что строили его главным образом не корейцы. Согласно «Столетней истории собора Чондон», пятеро плотников и более сотни каменщиков из Китая построили печь и обожгли 650 тысяч кирпичей. Надзиравший за ними Кан Ый Гван владел архитектурной компанией «Ссанхынхо 쌍흥호» и известен тем, что построил разные здания, связанные с католицизмом.

Китайцы начали селиться в Чончжу в 1899 году, когда для внешнего мира открылся порт Кунсан, расположенный примерно в 50 км от Чончжу. Торговцы и рабочие стремились обосноваться в Чончжу, который был более развит в плане коммерции, культуры и администрирования. Со временем здесь сформировалась китайская диаспора, дав начало нынешнему китайскому кварталу в районе Тага-дон 다가동. Некоторые из переселенцев работали в сфере морских перевозок или в сельском хозяйстве, но примерно 60% новоприбывших были заняты в ресторанном бизнесе и в торговле тканями.

Культурные изменения вследствие притока китайцев в город древних традиций оказали большое влияние на ресторанный бизнес. Особенностью китайской кухни является то, что, оказавшись в новой среде, китайцы начинают использовать местные продукты и адаптируют блюда к вкусам местных жителей. Типичный пример - лапша ччачжанмён, в которой из китайского только соус чхунчжан. А китайцы Чончжу пошли ещё дальше и придумали мульччачжан, в котором вовсе не используют соус чхунчжан, ибо некоторым корейцам он кажется слишком насыщенным и жирным. Здесь соевый соус загущали крахмалом и поливали им сваренные морепродукты и пшеничную лапшу. Так родилось ещё одно китайское блюдо на корейский манер, более похожее на суп с морепродуктами и лапшой, нежели на изначальный ччачжанмён. У мульччачжана, ставшего мегахитом, вскоре появилась и острая версия, сразу полюбившаяся корейцам.

Но вклад китайской диаспоры в пищевую культуру Кореи можно увидеть не только в Чончжу. Так, через китайцев в страну попала «стеклянная» лапша танмён, которая теперь входит в пульгоги, суп кальбитхан, чапчхэ (лапша танмён с овощами) и даже в кровяную колбасу сундэ. В сочетании с корейскими ингредиентами и способами приготовления это заимствование оказало положительное влияние на пищевую культуру корейцев.





Пибимпап как результат инноваций

Есть мнение, что чончжу-пибимпап, которым славится Чончжу, родом из дворцовой кухни - настолько он роскошен и на вид, и на вкус. Но это не так. Здешний пибимпап обязан своим происхождением усилиям местных кулинаров, которые сделали это блюдо очень популярным и в наши дни.





Местный специалитет чончжу-пибимпап стал блюдом, которое представляет не только Чончжу, но и всю корейскую кухню. В него входит более 30 ингредиентов, которые немного разнятся в зависимости от времени года.





Сейчас самый старый ресторан пибимпапа в Чончжу - «Хангукчип», открывшийся в 1951 году. Правда, поначалу заведение называлось «Хангук ттокчип 한국떡집», и торговали здесь ттоком и традиционными сладостями чонгва. Потом к меню добавили суп ттоккук, но поскольку его ели в основном зимой, владельцы придумали блюдо пэнбэндори 뱅뱅돌이, которое можно было продавать круглый год.

Пэнбэндори - это чончжуское название пибимпапа; в нём заключён образ, когда рис и другие ингредиенты перемешивают лопаткой или ложкой круговыми движениями, т.е. делают «пэнбэн». Говорят, в те времена на рынке обычно смешивали рис с разными овощами в огромном тазу, а потом из него раскладывали по мискам клиентов. Покойный Чо Бён Хи, учёный с обширными знаниями по истории Чончжу, так писал о пэнбэндори в своём эссе «Рынок Намбаккчан 남밖장 в 1920-е годы»:

“В одном из здешних заведений можно увидеть, как здоровенный работник, поддерживая одной рукой огромный латунный таз, другой мешает пибимпап, крепко зажав в ней две ложки. Иногда, по настроению, он напевает себе под нос, а потом возьмёт да как раскрутит таз в воздухе, потом поймает и опять мешает. Наверное, такое умение можно увидеть разве что на рынке Намбаккчан.”





Мероприятия 25-ого Международного кинофестиваля в Чончжу, проходившего в мае этого года, захватили весь город, включая Улицу Кино, расположенную в 15 минутах ходьбы от Деревни ханоков. За 10 дней здесь показали 232 фильма из 43 стран.





Намбаккчаном называли рынок, находящийся за Южными воротами, Пхуннам-муном. Теперь это рынок Намбу, и он, конечно, производит впечатление и днём, но именно ночью рынок особенно привлекателен для туристов. Рядом находятся рестораны пэнбэндори, в том числе «Хангукчип», где придумали элитную версию этого блюда, когда к рису, росткам сои, папоротнику, кабачку и грибам шиитаке добавляют сезонные овощи, как калимерис юмена, а также грибы ккотпосот 꽃버섯, и кладут сверху мелко рубленную сырую говядину.

Популярен также ресторан «Ха Су Гён камасот-пибимпап», где готовят пибимпап с добавлением орешков гинкго, каштанов и ююбы, а также заведение «Сонмидан», где рис для пибимпапа предварительно обжаривают. А в 1960-1970-х годах в Чончжу уже стал формироваться Переулок пибимпапа. С 2007 года каждую осень в этом переулке проходит Фестиваль пибимпапа Чончжу.





Квон Ги Бон, писательница

Ли Мин Хи, фотограф

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



