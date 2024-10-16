Шоубиз сегодня от 16 октября

Сольный трек «UP» в исполнении Карины из aespa сумел возглавить чарт Melon всего через три дня после релиза.



Сегодня ни один кореец не станет спорить с тем, что самой горячей герлз-группой на данный момент является четверка обворожительных красоток из aespa. Дебютировав всего четыре года назад, эти артистки сумели добиться огромных успехов, как у себя на родине, так и в зарубежных странах. В частности, группа успела провести первые мировые гастроли, второй мировой тур также начался в июне этого года в Сеуле и продолжится в марте следующего года в Мадриде. В ходе грандиозного завораживающего шоу в столице Кореи все четыре участницы aespa, а это Карина, Нин Нин, Жизель и Винтер, представили сольные номера, от которых поклонники были просто в нокауте. Поэтому в Сети начало появляться все больше публикаций с просьбами фанатов aespa выпустить официальные версии сольных композиций участниц. И совсем немного погодя, небеса, точнее продюсерское агентство aespa SM Entertainment, услышало их молитвы. 9 октября свет увидел специальный сингл aespa под названием «SYNK : PARALLEL LINE», в который вошли те самые сольные треки, исполненные участницами aespa на своем концерте в июне. Под номером один в пластинке песня «UP» в исполнении Карины, следом идет песня «Дофамин», сольная работа Жизель, под номером три – песня «Bored!» от ведущей вокалистки aespa Нин Нин, и завершает специальный сингл песня «Spark» в исполнении сладкоголосой Винтер. По сообщению продюсерского агентства aespa, каждая из участниц приняла непосредственное участие в создании музыки и лирики к своей сольной композиции. «SYNK : PARALLEL LINE» не только занял первое место в чарте лучших альбомов iTunes в 16 регионах мира, но и второе место в мировом чарте альбомов iTunes, опередить aespa сумели только мировые звезды Coldplay. Мечты поклонников осуществились, альбом пользуется среди них огромной популярностью, но один трек отличился особенно. Песня «UP» в исполнении Карина сумел дебютировать в чарте Melon сразу же на 28 позиции, а спустя три дня после премьеры, 12 октября, уже возглавила крупнейший музыкальный хит-парад страны. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 16 октября.

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