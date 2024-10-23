Первая южнокорейская герлз-группа Ким Систерс





В этом выпуске мы познакомились с выдающимся коллективом, который по некоторым оценкам называют «прародителями корейской волны Халлю», ведь именно он стал первым корейским коллективом, который добился успеха за пределами Кореи. Это первая герлз-группа Республики Корея, которая называлась «Ким Систерс» или «The Kim Sisters». Она состояла из трех участниц: Ким Сук Чжа, Ким Э Чжа и Ким Мин Чжа. Три девушки действительно были сестрами, но только две из них были связаны кровным родством. Дело в том, что мамой Сук Чжа и Э Чжа была известная певица Ли Нан Ён. Она была участницей самой первой в истории герлз-группы Корейского полуострова «Чогори систерс», а расцвет ее сольной карьеры пришелся на Период японской оккупации в Корее. Мужем Ли Нан Ён был известный композитор-гений Ким Хэ Сон. У них родилось две дочки, Сук Чжа и Э Чжа, и конечно же у таких музыкально одаренных родителей не могли родиться обычные детки. Старший брат Ли Нан Ён Ли – Бон Рён также был знаменитым композитором, у него была дочь Ли Мин Чжа. Все это дело происходило в разгар Корейской войны, самого тяжелого периода в истории Кореи, так что по стечениями обстоятельств, Ли Нан Ён в итоге удочерила свою племянницу Мин Чжа. Ее муж был сослан на север Корейского полуострова, и несмотря на то, что Ли Нан Ён была состоявшейся артисткой, семье было очень тяжело сводить концы с концами. Тогда Ли Нан Ён в голову пришла просто гениальная идея: создать женский вокальный коллектив из своих красавиц и умниц дочек. Сперва они вместе с мамой выступали в американских клубах для Солдатов 8-й армии США, которые были расквартированы на юге Корейского полуострова. Затем в 1953 году девушки дебютировали самостоятельно под именем Ким Систерс. Удивительно, но на тот момент самой старшей из сестер Сук Чжа, которая стала лидером трио, было всего 13 лет, а младшенькой Мин Чжа и то меньше, 11. Ли Нан Ён покупала дочерям американские пластинки на черном рынке, чтобы девочки могли разучить песни на английском, такие как «Ole Buttermilk Sky» Хоги Кармайкла и другие хиты того времени. Их они исполняли в барах и ночных клубах. Несмотря на юный возраст и абсолютное незнание английского, Ким Систерс быстро сумели покорить американских солдатов. Так, в 1958 году молва дошла до американского продюсера Тома Болла, который так хотел познакомиться с юными дарованиями, что даже отправился в Республику Корея. Сперва, повстречав Болла, сестры Ким не поверили его обещаниям устроит для них выступление в США, ведь такое они слышали уже не впервые. Однако вопреки их ожиданиями Том Болл действительно привез их в Штаты в 1959 году. Там девушки решили немного поменять свои имена так, чтобы американцам было проще их запомнить и произносить. Так, Сук Чжа стала Су, Э Чжа стала Айджа, а Мин Чжа стала Мией. После дебютного и очень успешного выступления Ким Систерс на концерте Тома Болла трио сразу же пригласили выступить на Шоу Эда Салливана. В последствии Ким Систерс становились гостями именитого телеведущего целых 22 раза! Так в 1959 году началась очень успешная карьера Ким Систерс в США, где коллектив проработалвплоть до 1970 года. Свое триумфальное возвращение на Родину в мае этого года трио отметило грандиозным концертом. После этого Ким Систерс работали то в Корее, то летали в США. Так продолжалось до 1975 года, когда коллектив решил закончить свою музыкальную деятельность.

В эти выходные на наших волнах прозвучали самые известные композиции в исполнении Ким Систерс, среди которых «Кимчхи Кактуги», «Встреча весны» (봄맞이), американский суперхит «Charlie Brown», «Ариран», «Слезы Мокпхо» (목포의 눈물) и многие другие.