Шоубиз сегодня от 24 октября

Розэ из BLACKPINK на пару с поп-звездой Бруно Марсом произвела фурор в мировой музыкальной индустрии.

Корейские артисты продолжают захватывать Голливуд! На этот раз певица Розэ, участница группы BLACKPINK, а нынче успешная солистка, произвела ажиотаж в мировой музыкальной индустрии на пару с самим Бруно Марсом. Все началось 16 октября, когда артистка опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме фотографию с Марсом с подписью: «Той ночью я научила Бруно играть в корейскую игру с выпивкой». Поп-звезда прокомментировала пост: «Было так весело! Помнишь, как ты пыталась меня поцеловать? Это было странно. Но фотка крутая!». На что Розэ ответила: «Я тебя убью. Забери свои слова обратно, или я не выпущу песню, Бруно». Тогда весь интернет потерялся в догадках, ведь никаких предпосылок к коллаборации артистов до этого не было. Все стало ясно всего через два дня, когда 18 октября свет увидела песня «APT.», действительно в исполнении Розэ и Бруно Марса. Новая композиция стала настоящей сенсацией, она вышла настолько задорной и запоминающейся, что вмиг возглавила всевозможные музыкальные чарты не только Кореи, но и всего мира. Так, песня «APT.» поднялась на 1 строчку чарта Melon TOP100 уже 19 октября, когда с ее релиза не прошло и суток. Кроме того, трек возглавил песенные чарты iTunes в 51 регионе, включая Австралию, Бруней, Камбоджу, Чили, Эстонию, Францию, Гонконг, Индию, Индонезию, Макао, Малайзию, Филиппины, Таиланд и другие. Самым большим достижением новинки от Розэ, пожалуй, можно назвать то, что она дебютировала на 8-й строчке чарта iTunes в США. Таким образом, Розэ стала первой сольной исполнительницей из Азии, чья песня дебютировала сразу в топ-10 чарта. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 23 октября.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.