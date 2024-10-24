Певица Джесси в центре внимания из-за скандала с насилием

29 сентября в столичном районе Апкучжон-дон муниципального округа Каннам-гу несовершеннолетний юноша, фанат певицы Джесси, был избит мужчиной, который проводил время вместе с певицей в питейном заведении.

Пострадавший увидел её, когда она с собутыльниками вышла из заведения и разговаривала на улице. Юноша всего-навсего попросил её вместе сфотографироваться, но её первый знакомый обругал его по-английски, а второй начал внезапно размахивать кулаком, после чего Джесси покинула своего фаната и место происшествия без каких-либо действий.

Юноша сразу же позвал полицию, которая обнаружила группу Джесси в соседнем баре, но мужчины, который применил насилие, там уже не было. Вообще его больше не нашли на территории Кореи. Джесси и его спутники заявили, что «не знают, кто он, и не знают, где он». По мере того, как дело расследовалось, Джесси заявила: «Мне очень жаль, что мой фанат стал жертвой такого насилия, и я чувствую моральную ответственность». Но пострадавший подал в полицию заявление на Джесси и троих её собутыльников, обвинив их в нападении, и 16 октября певица была допрошена в полицейском участке в Каннам-гу в качестве обвиняемого.

По имеющимся данным, одним из троих знакомых Джесси является Коала, хип-хоп-исполнитель и продюсер. Он принимал участие в работе над её песнями "NUNU NANA", "What Type of X" и "Cold Blooded". Также появились подозрения, что нападавший является членом китайской Триады.

Разгневанная публика не оставляет Джесси в покое. Один интернет-пользователь обвинил её в укрывательстве и пособничестве побегу преступника. Кроме того, 18 октября 2024 года продюсерское агентство DOD расторгло эксклюзивный контракт с ней. В начале нынешнего года Джесси разорвала контракт с предыдущим агентством и в сентябре подписала контракт с DOD, но спустя всего лишь месяц она снова осталась без агентства из-за скандала с насилием.