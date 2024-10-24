﻿Четыре часа дня (오후 네시/ 4 PM)





Режиссёр: Сон Чон У

В ролях: О Даль Су, Чан Ён Нам, Ким Хон Пха

Жанр: Драма

Премьера: 23 октября 2024 г.





“Ненавижу его всё больше. Даже хочется его убить!”

Чон Ин (О Даль Су) недавно ушёл в отставку из университета, и, надеясь на мирную жизнь на природе, вместе с женой Хён Сук (Чан Ён Нам) переезжает в новый дом в сельской местности. В спокойной природной среде семейная пара надеется на хорошие отношения с соседями. Чон Ин оставляет записку в двери у соседа, который якобы является врачом: “Когда вам удобно, приходите к нам, мы угостим вас тёплым чаем.”

Как сказано в записке, сосед Юк Нам (Ким Хон Пха) приходит к ним в гости. Это было в четыре часа дня. Однако, вопреки ожидания пары, Юк Нам особо не разговаривает с ними и на их мелкие житейские вопросы отвечает крайне грубо и коротко.

Настоящая проблема начинается со следующего дня.

Теперь каждый день “ровно в четыре часа дня”, Юк Нам наведывается в дом Чон Ина и Хён Сук и занимает главное место на диване как будто хозяин дома. Невежливость Юк Нама также продолжается. А в шесть часов вечера Юк Нам, не говоря ни слова, просто покидает их дом, и это постепенно приводит супружескую пару к трудноосознаваемому страху. Кто же на самом деле Юк Нам? С чем связаны его настойчивые визиты и грубость?

В фильме тесно переплетаются различные намёки и побочная интрига на основе усиливающегося с каждым днём мистического страха, который Юк Нам и семейная пара должны испытывать постоянно в четыре часа дня. Именно в этом обстоятельстве проявляется сущность трёх героев...





* Фильм создан на основе романа французской писательницы Амели Нотомб “Четыре часа дня”.