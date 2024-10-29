100 лучших альбомов начала 21 века по версии программы «Единомыслие с EBS Space». Часть 1





Дорогие друзья, в этом выпуске мы познакомились с музыкальной программой корейского образовательного телеканала EBS, которая называется «EBS Space 공감» или «Единомыслие с EBS Space». С 2004 года на ней выступают самые разные корейские исполнители, как раз те самые, что мы с вами тут называем «Все кроме K-POP». Среди музыкальных программ, ориентированных на живую музыку, которые в настоящее время транслируются на корейском телевидении, эта программа занимает уникальную позицию с точки зрения музыкальности и экспериментов. В 2023 году создатели «Единомыслие с EBS Space», чтобы отметить свое уже двадцатилетие на телевидении, отобрали «100 лучших альбомов начала 21 века», которые были выпущены с 2004 по 2023 год. Список был представлен в апреле этого года. В этом выпуске нашей рубрики мы начали слушать самые лучшие песни от самых разных исполнителей в самых разных жанрах с комментариями членов жюри комитета EBS.

Самым лучшим альбомом, представленным за последние 20 лет, по версии «Единомыслие с EBS Space» стал 6 альбом гениальной певицы Ли Со Ра (이소라) «눈썹달» или «Полумесяц-бровь», выпущенный в 2004 году. «Ли Со Ра пишет о потере любви. История, которая могла бы быть просто личным опытом, стала самой универсальной и, следовательно, самой красивой песней о расставании благодаря жестокому артисту по имени Ли Со Ра. Хотя она сама не написала ни одной песни, она нашла композиторов, которые ей подходили, и гармонизировала песни, чтобы придать альбому последовательность», - комментирует член жюри Ким Хак Сон. В особенности он рекомендует к прослушиванию песню «Дует ветер» или «바람이 분다», которая открыла нашу рубрику.

На второе место EBS Space поставили альбом «Универсальная песня» (보편적인 노래), который в 2008 году представила инди-группа «Брокколи, и ты тоже?» (브로콜리너마저). Член жюри Пак Чжон Ён пишет: «Стандарты хорошей музыки разнообразны. Однако песни, которые остаются, поются и слышатся долгое время, иногда выходят далеко за рамки этих стандартов. Десять лет назад я подпевал этому альбому со своими друзьями и сказал: «Даже спустя долгие годы музыка, песни останутся с нами, то же самое случится и с песнями «Брокколи, и ты тоже?». Кажется, «Брокколи, и ты тоже?» действительно удалось написать «Универсальную песню», которая не просто вошла в историю корейской музыки, но и со временем получает все больше любви.

Под номером три в рейтинге стоит совсем свежая работа, альбом «NOWITZKI», который был представлен именитым репером Beenzino в июле прошлого года. К сожалению, ни тогда, ни в этот раз нам не удалось послушать песни из этого альбома из-за их содержания и лексики, но комиссия отмечает песню «Coca Cola Red», которую член жюри Пак Чжун У описал как «самую впечатляющую хип-хоп композицию, которую мир видел в последнее время».

На четвертой позиции пятый альбом инди-группы Оннинэ Ибальгван (언니네 이발관) или «Парикмахерская сестрицы» – «Самое обыкновенное существование» (가장 보통의 존재) 2008 года. Член жюри Юн Док Вон, отмечая то, что этот альбом важно рассматривать как одно целое, а не сосредотачиваться на его составляющих, пишет: «Несмотря на то, что с момента анонса прошло много времени, чувства, которые я испытал, когда впервые вставил компакт-диск в плеер, все еще актуальны». Он выделил песню «Прекрасное» (아름다운 것), которая прозвучала в нашем эфире следом.

В этом выпуске нашей рубрики мы добрались до 10 места рейтинга «100 лучших альбомов начала 21 века по версии программы «Единомыслие с EBS Space». С пятой по десятую позицию в нем занимают: певица Ли Ран (이랑) с альбомом «Появление волка» (늑대가 나타났다), Ким Юн А (김윤아) с песней «Going Home», группа «Чан Ги Ха и лица» (장기하와 얼굴들) и альбом «별일 없이 산다» или «Живу без особых происшествий», а также певица На Юн Сон (나윤선) с композицией «Превращаясь в звезду» (그리고 별이 되다) из альбома «Memory Lane».