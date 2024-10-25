Новый сериал «Чон Нёни: Звезда родилась» (정년이): история и мюзикл в одном флаконе!

Пожалуй, самым обсуждаемым в последнее время сериалом является проект под названием «Чон Нёни: Звезда родилась» или по-корейски просто «정년이». Примечательно в этом проекте телеканала tvN то, что он сочетает в себе сразу несколько элементов: это мюзикл и история! «Чон Нёни: Звезда родилась» - это вдохновляющая дорама, рассказывающая историю о молодой девушке, которая гонится за мечтой. Главную роль исполняет Ким Тхэ Ри, актриса, чей талант был признан и заграницей благодаря нашумевшему фильму «Служанка». В новом сериале актриса представляет зрителям необычный образ — талантливой певицы, стремящейся пробиться на сцену в послевоенной Корее 1950-х годов. История начинается с того, что Чон Нён, выросшая в маленьком городке Мокпхо, вдохновляется выступлением женской театральной труппы и решает отправиться в Сеул, чтобы стать ее частью. Несмотря на отсутствие денег и соответствующего образования, она преодолевает все трудности на пути к успеху. Чон Нён обладает не только блестящими, близкими к гениальным, способностями, но также решительностью и волей, упорством и дружелюбным характером, который позволяет ей легко заводить друзей. Таким образом, в сериале «Чон Нёни: Звезда родилась» зрители смогут проследить за процессом превращения наивной, но амбициозной Чон Нён в одну из лучших артисток страны. В проекте приняли участие также и такие именитые актрисы, как Ра Ми Ран, известная по сериалу «Ответь мне 1988», Син Е Ын, которая сыграла главную соперницу Чон Нён и которую вы могли видеть в сериале «The Glory», Чон Ын Чхэ из сериала «Патинко» и другие. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 30 октября.

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