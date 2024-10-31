Актриса Чхве Ган Хи мыла посуду в ресторане и убирала чужую квартиру

Утром 29-го октября актриса Чхве Ган Хи, которая возобновила свою деятельность после трёхлетнего перерыва, появилась в передаче KBS 1TV «Утренний двор (아침마당)». По поводу причин, по которым у неё был длительный перерыв, она сказала: «Мне было не интересно работать в сфере шоу-бизнеса. Моя семья, как бы странно это ни звучало, не очень любит деньги. Я приносила домой довольно большие деньги, но члены мой семьи не обращали на них внимания. Они жили сами по себе и тогда, и сейчас. Так, я однажды решила прекратить свою работу в шоубизе, где много шума и опасности, но мало интересного. После этого прервались и связи почти со всеми знакомыми из шоу-бизнеса, только юмористки Сон Ын И и Ким Сук продолжали общаться со мной",- сказала актриса.

Как оказалось, Чхве Ган Хи работала в ресторане, где мыла посуду, и убирала квартиру в качестве наёмной уборщицы. Она объяснила: "Я действительно получала столько же, сколько и другие и могла понимать правду физической работы. Я мыла посуду в мясном ресторане в городе Инчхоне и работала помощницей по дому у знакомой, зарабатывая 1,4 миллиона вон (примерно 1 тыс. долларов) в месяц. Мне было вполне достаточно этих денег на жизнь на месяц. Так я обрела уверенность в себе, так как могла обеспечить себя, зарабатывая и в другой сфере. Это дало мне душевное исцеление.»

Но её знакомые неустанно уговаривали Чхве Ган Хи вернуться на сцену и, наконец, с 5 ноября она выступает в качестве новой ведущей в программе KBS 2TV «Мне нравится кино (영화가 좋다)», которая транслируется по субботам. Она впервые ведёт развлекательную программу. «Мне нравится кино» транслируется с 2006 года и предлагает зрителям скрытое в корейских и иностранных фильмах удовольствие и информацию. Как объясняет представитель KBS, с приходом Чхве Ган Хи в качестве ведущего в программе появится более глубокое понимание о сценах фильмов и свежие взгляды на просмотр кино.

Чхве Ган Хи дебютировала в 1995 году в драме KBS TV «Репортаж нового поколения: взрослые не знают (신세대 보고 어른들은 몰라요)», затем играла главные роли в таких сериалах и фильмах, как «Шёпот стен (여고괴담)», «Жуткая девушка (달콤, 살벌한 연인)», «Школа (학교)» «Любовь по комиксам (쩨쩨한 로맨스)», «Королева детектива (추리의 여왕)» и т.д.