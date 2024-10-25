﻿Минимальная доброта (최소한의 선의/ My Best, Your Least)

Режиссёр: Ким Хён Чжон
В ролях: Чан Юн Чжу, Чхе Су Ин
Жанр: Драма
Премьера: 30 октября 2024 г.
Учительница старшей школы Хи Ён, на первый взгляд кажется, ведёт стабильную и спокойную жизнь, а на самом деле переживает тяжёлое время из-за того, что не может забеременеть. Надеясь уменьшить стресс на работе, она отказывается от руководства третьим классом старшей школы и решает обучать первоклассников, а также меняет домашний интерьер... Но, вопреки всем её усилиям, ожидаемого результата нет... Из-за повторной неудачи в попытках забеременеть Хи Ён всё больше переживает.
Однажды Хи Ён случайно узнаёт о беременности своей ученицы Юми, и, будучи классной учительницей, с чувством ответственности пытается разобраться в ситуации. Однако Юми зачастую переступает эмоциональные грани в отношениях с Хи Ён, и она начинает задаваться вопросом о доброте, которая ей посильна.