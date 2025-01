RIIZE, TXT, TWS, BOYNEXTDOOR, N.Flying: самые красивые мальчики школы

Сегодня поклонницы К-POP могут найти себе любимую группу на любой вкус, будь то роковые красавцы, эдакие зрелые искусители, или «хип-хоп шалопаи» и мощные, похожие на зверей спортсмены. Но больше всего на корейской сцене очень симпатичных и даже миловидных ребят, таких, которых можно встретить в корейских мелодрамах на школьную тему. А если вы – не поклонник корейских сериалов, и пока не поняли, о чем мы, то вспомните голливудские подростковые комедии, например, «История золушки» или «Дрянные девчонки». Помните парней – главных героев оттуда? Вот, о чем речь! Может быть, они не самые популярные мальчики в школе, но вот уж точно не обделены женским вниманием, но при этом всегда добры и приветливы ко всем, хорошо учатся, душа компании и непременно очень симпатичные! В этом выпуске мы послушали песни в исполнении К-POP бойз-групп, участники которых идеально подошли бы под такую роль! И начали мы с группы RIIZE. Группа дебютировала на сцене в сентябре прошлого года. Ее название состоит из двух слов "Rise" или "развиваться" и "Realize" или "реализовывать". То есть ребята из RIIZE вместе развиваются и реализовывают свои мечты. Кстати, о ребятах, в коллективе их шестеро. Это японец Шотаро (쇼타로), который ранее был участником популярного коллектива NCT, корейцы Ын Сок (은석), Сон Чхан (성찬), Вон Бин (원빈), Со Хи (소희), а также Энтон (앤톤). Музыкальное направление, в котором поет группа — это эмоциональный поп. Мы прослушали две песни коллектива «Love 119» и «Memories» и перешли к знакомству с группой TOMORROW X TOGETHER. Коллектив дебютировал в марте 2019 года в составе пяти участников: Ён Чжун (연준), Су Бин (수빈), Пом Гю (범규), Тхэ Хён (태현) и Хюнинкхаи (휴닝카이). Ребят можно назвать младшими братишками легендарных BTS, ведь они также находятся под крылом агентства Big Hit Entertainment. Название группы TOMORROW X TOGETHER отражает идею объединения разных людей с единой мечтой в надежде построить новое завтра. С момента своего дебюта группа неоднократно штурмовала музыкальные чарты и зарекомендовала себя как одна из самых многообещающих групп в корейской музыкальной индустрии. TOMORROW X TOGETHER исполнили для наших слушателей песни «Sugar Rush Ride» и «Over The Moon». Далее мы поговорили о совсем молодых во всех смыслах группах TWS и BOYNEXTDOOR и завершили наше знакомство с корейскими группами, которые идеально подходят под описание «первой любви», рассказом о бенде N.Flying.