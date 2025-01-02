Шоубиз сегодня от 27 ноября

Розэ из BLACKPINK, Бруно Марс и Big Bang зажгли сцену церемонии награждения MAMA 2024

С 21 по 23 ноября состоялась церемония, которую поклонники Халлю знают очень хорошо и ждут из года в год. Это Mnet Asian Music Awards или просто MAMA. Каждый год телеканал Mnet старается удивить зрителей со всего мира, готовые самые зрелищные и удивительные выступления. И этот год не стал исключением! Начнем с того, что церемония MAMA 2024 проходила в двух странах: 21 ноября вручение состоялось в Лос-Анджелесе, США, а 22 и 23 ноября – в Осаке, Япония. Главные награды церемонии, так называемые «тэсаны» в этот раз заслуженно получили группы aespa, Seventeen, ILLIT (아일릿), TWS (투어스), певцы Чон Гук и IU и многие-многие другие. Но сегодня я хотел бы поговорить не об итогах церемонии, а о том, чем же в этом году ее организаторы поразили зрителей. Во-первых, примерно за неделю до начала MAMA в Сети появились слухи о том, что церемонию посетит сам Бруно Марс, один из самых популярных сегодня американских артистов, который в прошлом месяце вместе с Розэ из BLACKPINK представил сумашедше успешный трек «APT.». Собственно, эту песню Бруно с Розэ и должны были исполнить впервые на публике. Но время шло, подтверждения слухам так и не было, и все даже как-то позабыли о них. Но за день до церемонии 20 ноября эта сладкая парочка все же появилась в списке утвержденных участников MAMA. К сожалению, несмотря на то, что Розэ и Бруно Марс действительно лично присутствовали на награждении, само их выступление с «APT.» было записано предварительно. Половина зрителей выразила свое разочарование, а вторая половина удивлялась тому, как же все-таки организаторам удалось «заманить» Бруно на церемонию. Как бы то не было, предзаписанное выступление получилось очень зажигательным, а Бруно Марс и Розэ в тот день получили награду «Самого любимого международного артиста». Еще один сюрприз от MAMA и Mnet – это выступление трех участников легендарной K-POP группы Big Bang. Можно сказать, прямо в разгар MAMA 22 ноября G-Dragon, который вернулся на сцену впервые за 7 лет, вместе со своими товарищами из группы Тхэ Яном и Тэ Соном представили предрелизный сингл «Home Sweet Home». Сразу же на следующий день G-Dragon, Тхэ Ян и Тэ Сон зажгли сцену MAMA в Японии, исполнив не только новинку, но и свои старые хиты, такие как «Bang Bang Bang» и «Fantastic Baby». В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 27 ноября.

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