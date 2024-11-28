Рэпер Хаха и певица Хё Чжон теперь на радиоволнах KBS

Рэпер Хаха и певица Хё Чжон из гёрлз-группы OH MY GIRL стали радио-диджеями KBS COOL FM (KBS 2 FM). 25 ноября в здании телерадиокомпании KBS, что в столичном районе Ёыйдо, состоялась совместная презентация двух радиопрограмм 'Супер-радио Хаха (하하의 슈퍼라디오)' и 'Радиошоу Хё Чжон - прибавь громкость (볼륨을 높여요)'.

С 25 ноября ежедневно в 2 часа дня Хаха заряжает своих слушателей новой энергией в программе "Супер-радио Хаха". Прошло 16 лет с тех пор, как Хаха приостановил работу диджея на радио SBS "Ten Ten Club". «Вести радиопрограмму - это моя мечта, но это, одновременно, обременительно, так как за этой работой последует обязанность повысить рейтинг популярности программы. Что ж, я буду вести так, как будто разговариваю со слушателем один на один, а не оставляю его в одиночестве", - сказал он. "Супер-радио Хаха" - весёлая и энергичная развлекательная программа, которая дарит слушателям захватывающую музыку, выгоняющую сонливость после обеда. «Когда я начинал работать на радио, и мне было лет 20, я был чересчур эмоциональным и даже страстным, но сейчас я стал взрослым, поэтому постараюсь проявлять больше теплоты»,- пообещал Хаха.

Отвечая на вопрос, кого бы он хотел пригласить в качестве гостя своей программы, Хаха сказал: «Рэпер Ян Дон Гын - мой ровесник, и у него тоже трое детей, как и у меня. Более того, в декабре на Netflix выйдет второй сезон сериала «Игра в кальмара», в котором он сыграл роль. Так что я хотел бы поговорить с ним о том - о сём в моей новой передаче».

А Хё Чжон из OH MY GIRL выбрана новым диджеем программы 'Радиошоу Хё Чжон - прибавь громкость'. Она сказала: «Я буду выполнять свои обязанности искренне. У меня много вещей, о которых я хочу рассказать, и много вещей, которые хочу услышать. Прошло 10 лет с дебюта, поэтому я могу сделать это спокойно. Мы со слушателями будем создавать на волнах много воспоминаний. Я буду диджеем 'Прибавь громкость' надолго, пока KBS не откажется от меня» - так выразила Хё Чжон свою целеустремлённость.

В качестве первых гостей все участницы OH MY GIRL поздравили Хё Чжон с началом новой работы. Она выразила желание пригласить в свою передачу своих подруг – ровесниц, таких как Ли Ми Чжу из группы LOVELYZ, Хо Ён Чжи из «Кара» и Сыль Ги из Red Velvet, которым в этом году исполнилось ровно 30 лет.

С 25 ноября 'Супер-радио Хаха' выходит в эфир каждый день в 14:00-16:00, а ' Радиошоу Хё Чжон - прибавь громкость' - в 20:00-22:00. Обе программы транслируются на KBS Cool FM и в мобильных приложениях KBS Kong и KBS Plus.