﻿Одна победа (1승/ One Win)

Режиссёр: Син Ён Сик

В ролях: Сон Ган Хо, Пак Чон Мин, Пак Мён Хун, Чан Юн Чжу и Ли Мин Чжи

Жанр: Драма

Премьера: 4 декабря 2024 г.

“Ну всё-таки, хоть раз победит?”

У Чжин - бывший волейболист, а ныне тренер неудачной волейбольной команды. За весь период его руководства командой она одержала победу менее чем в 10 процентах всех соревнований. Помимо этого, У Чжина преследуют неудачи в личной жизни - увольнение, отстранение, банкротство и развод...

Однажды он получает предложение возглавить женскую волейбольную команду “Розовый шторм”, которая находится на грани закрытия, особенно после ухода единственной талантливой участницы. Теперь в команде остались только “второсортные слабые игроки”. Однако с появлением нового владельца Чон Вона команде “Розовый шторм” удаётся избежать расформирования, но она остаётся всё такой же неспособной и не сплочённой, а это в любое время может привести команду к развалу. Между тем, новый владелец команды Чон Вон, зацепившись за драматическую историю развития неудачников, делает сенсационное объявление - в случае хотя бы одной победы команда “Розовый Шторм” получит денежное пособие в размере 2 млрд вон.

Так, из-за громкого объявления Чон Вона волейбольная команда “Розовый Шторм” сразу оказалась в центре внимания всей страны, однако, вопреки ожиданиям, она продолжает проигрывать в соревнованиях.

Повторные поражения команды приводят У Чжина, давно привыкшего к проигрышам, в бешенство, и у него появляется сильная жажда одержать хотя бы одну победу вместе со своей командой “Розовый шторм”, хотя она не имеет никакого опыта и способностей...

Смогут ли они достичь поставленной цели?



