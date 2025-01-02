Корейская фолк-принцесса fromm





В этом выпуске перед тем, как окончательно расстаться с осенью, мы послушали «теплую» музыку в исполнении певицы fromm. У нее очень приятный, изящный голос, ясные и ностальгические песни в жанре фолк и софт-рок, которые напоминают о роке 70-х годом и которые она пишет сама. fromm выступает на сцене уже довольно давно, с 2011 года. Настоящее имя fromm – это Ли Ю Чжин. На самом деле о ее ранней жизни мало что известно, лишь только то, что она родилась в 1985 году. Будущая артистка обучалась вокальному мастерству у именитого преподавателя Но Ён Чжу, который известен тем, что обучал вокалу айдолов крупного агентства YG Entertainment. Однако со временем она поняла, что ее видение сильно разнится с его, и потеряла интерес к урокам, решив попробовать себя в чем-то другом. После этого fromm работала веб-дизайнером, при этом продолжая сочинять песни. Пока однажды по знакомству снова не попала в одно из продюсерских агентств. Можно было бы подумать, что в новом лейбле fromm ждал успех, но, к сожалению, все было наоборот. Руководство настаивало на том, чтобы она исполняла только баллады, и те нее собственного сочинения. Ему не пришлось по вкусу ее работы, дата дебюта все время переносилась, поэтому девушка решила взять все в свои руки. Она раздала диски с демозаписями своим друзьям, прося оценить ее творчество. И так однажды демо fromm попало к участнику электронного трио Roll Sp!ke Ким Хо Чжуну, который как раз был в поисках вокалистки. Таким образом, голос fromm можно услышать в двух песнях группы.

Позже вышеупомянутый Ким Хо Чжун вместе с участником рок-группы Peter Pan Complex Чон Чжи Ханом основали свой лейбл Showmust, и именно здесь fromm нашла свое первое пристанище. В октябре 2011 года свет наконец увидела ее дебютная песня «Путь на встречу тебе» (마중가는 길). Позже певица присоединилась к новому лейблу Mirrorball Music. В то же время она наконец попала под первые лучи славы, полюбившись завсегдатаям самого творческого района Сеула Хондэ, где концерты. Ее даже прозвали «богиней Хондэ».

В мае 2012 года fromm представила свой первый сольный сингл «Была ли любовь?» или «사랑 아니었나», который получил положительные отзывы и привлек внимание критиков. В июле того же года певица впервые выступила на Рок-фестивале долины Чисан, а уже в ноябре была выбрана лучшим новичком года по версии программы «Единомыслие с EBS Space». Тогда же состоялось ее первое появление на телевидении. fromm удалось засветиться перед широкой публикой, будучи артисткой, у которой в репертуаре всего один сингл. Через год fromm представила сингл «Твое и мое» (너와 나의), который снова получил положительные отзывы. Ее музыкальная карьера пошла в гору, она появилась на Сеульском джазовом фестивале и Всемирном рок-фестивале в Чисане. В октябре того же года вышел первый альбом fromm «Arrival» или «Прибытие», который певица создала полностью сама, начиная от текстов и заканчивая продюсированием. Работа была тепло встречена публикой и критиками и даже была номинирована на премию Korean Popular Music Award. Популярность певицы начала постепенно расти, она стала гостьей таких популярных музыкальных программ как «Naver Music» и «Зарисовки Ю Хи Еля». В 2015 году вышел первый саундтрек в исполнении fromm, ее голос можно было услышать в фильме «Монгольская принцесса». Чуть позже в апреле свет увидел второй альбом fromm «MOONBOW». Его так же ждал успех: на второй неделе апреля он был назван «Открытием недели» Naver Music. Летом fromm провела первый сольный концерт. Карьера артистки активно развивалась, и уже в сентябре 16 года она представила новый мини-альбом «Erica».

Стоит объяснить, что же значит псевдоним fromm. Это хорошо известная вам немецкая фамилия «Фромм», которую участник группы Peter Pan Complex Чон Чжи Иль предложил девушке использовать в качестве сценического имени. Для него он значил «распространение по миру», а сама певица придала ему дополнительный смысл, это «история, которая начинается с меня». Так как fromm самостоятельно пишет музыку и тексты, большая часть ее творчества рассказывает ее личные истории. В особенности первый альбом певицы имеет сильный автографический характер, а его песни описывают конкретные события из жизни исполнительницы и не всегда счастливые. Но со временем ее музыка стала становиться все жизнерадостнее. Это можно связать с тем, что долгое время fromm не удавалось осуществить свою мечту и стать певицей. Но сегодня она наконец свободно занимается любимым делом в своем собственном лейбле Maxin.

В этом выпуске прозвучали: «Танцы лунной ночью» (달밤댄싱), «Песня, которую ты не знаешь» (너는 모르는 노래) , «Была ли любовь? (사랑이었나) и другие песни в исполнении fromm.