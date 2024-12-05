Актриса Мун Гын Ён появилась на церемонии «MMA 2024»

30 ноября в многофукциональном концертном зале INSPIRE Arena в городе Инчхоне состоялась церемония вручения музыкальных наград «Melon Music Awards 2024» (MMA 2024), которые являются одними из главных музыкальных премий в РК.

В этом году награды в номинации “Millions TOP10”, которые присуждаются за 10 альбомов с более чем миллионом просмотров в течение 24 часов после выпуска, попавших в Зал славы Melon, вручала актриса Мун Гын Ён. Одетая в белую рубашку и чёрную куртку, с аккуратно завязанными волосами, она назвала победителями два альбома, выпущенные женскими группами IVE и aespa.

Мун Гын Ён на какое-то время покинула актерскую деятельность, страдая острым синдромом сдавления, но недавно она сообщила, что полностью выздоровела. Диагноз данного заболевания ей был поставлен в 2017 году, но хирургическая операция и интенсивное лечение помогли ей избавиться от него. На церемонии вручения MMA 2024 она привлекла внимание своим слегка всё ещё опухшим лицом. Недавно на YouTube-канале Мун Гын Ён сказала: «После окончания лечебных сеансов я весело провожу время и быстро набрала вес. Но я собираюсь похудеть здоровым путём, даже если на это потребуется время».

В MMA 2024 приняли участие многочисленные артисты, в том числе, ATEEZ, BOYNEXTDOOR, PLAVE, RIIZE, TWS, (G)I-DLE, IVE, aespa, TripleS, QWER, BIBI, Ли Ён Чжи и датский певец Кристофер Лунд Ниссен. MMA 2024 можно посмотреть в приложении, на веб-странице и YouTube-канале Melon, а в Японии церемония транслируется в прямом эфире на U-NEXT. В других странах, кроме Японии, шоу доступно на каналах 1theK и Melon YouTube.