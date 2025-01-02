Шоубиз сегодня от 4 декабря

29 ноября состоялось вручение наград 45-й кинопремии «Голубой дракон»

В Корее продолжается парад предновогодних церемоний вручения в области музыки, кино и телевидения. 29 ноября в KBS Hall в Сеуле состоялась 45-я церемония награждения кинопремии «Голубой дракон» или «청룡영화상». Ведущими церемонии выступили актеры Хан Чжи Мин и Ли Чжэ Хун. Вполне ожидаемо, главными фаворитами жюри стали две картины, «Весна в Сеуле» (서울의 봄) и «Перезахоронение» или «파묘». Исторический фильм режиссёра Ким Сон Су «Весна в Сеуле» удостоился премии в главной номинации «Лучший фильм». Фильм рассказывает о событиях 12 декабря 1979 года, когда в РК произошёл военный переворот, и к власти пришёл Чон Ду Хван. Фильм основан на реальных событиях, однако режиссёр внёс свои коррективы. Были изменены имена и поведение реальных персонажей, а в сюжет добавлены вымышленные события. Сюжет разворачивается на фоне противостояния двух главных героев – главы командования национальной обороны и безопасности Чон Ду Хвана и начальника штаба обороны Сеула Ли Тхэ Сина. Кроме главной номинации «Лучший фильм», картина удостоена ещё трёх наград – «За лучшую мужскую роль», которую получил актер Хван Чжон Мин, «За лучший монтаж» и «Приз зрительских симпатий». «Перезахоронение», еще один рекордсмен уходящего года, также получил четыре награды. Сюжет картины повествует о загадочных событиях, связанных с перезахоронением одной могилы. Группа специалистов, в числе которых сотрудник похоронного бюро, консультант по фэншуй и шаманка, получают предложение помочь в её переносе в другое место, получив за это крупную сумму денег. Однако герои даже не подозревают о том, какое наказание их ждёт за содеянное. За эту захватывающую картину режиссер Чан Чжэ Хён удостоился награды «За лучшую режиссуру». Кроме того, картина завоевала статуэтки в номинациях «За лучшую женскую роль», ее удостоилась актриса Ким Го Ын, «За лучшую художественную постановку», а также «За лучшую операторскую работу». В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 4 декабря.

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