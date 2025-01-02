Так-хан-мари: фирменное сеульское блюдо из курицы - (1)

Классика столичной кухни, так-хан-мари, есть не что иное, как целая курица, сваренная с овощами. Этим блюдом наслаждаются, обмакивая кусочки курятины в соус, который каждый готовит по своему вкусу.

© Getty Images Korea





Так-хан-мари — это блюдо, которое появилось в Сеуле, предположительно, в конце 1960-х годов. Целая курица в бульоне, подаваемая в простой латунной кастрюле, была прекрасной едой с точки зрения вкуса. К тому же её было интересно есть, вылавливая куски и макая их в соус. А кроме того, так-хан-мари является продуктом периода испытаний, когда в процессе быстрого роста Сеула горожанам приходилось зарабатывать на жизнь тяжёлым трудом.

Названия корейских блюд, например, кимчхи-ччигэ (густой суп из кимчхи), согоги-чапчхэ («стеклянная» лапша с говядиной и овощами), ттокпокки (тушёные в остром соусе рисовые клёцки), обычно состоят из наименований основного ингредиента блюда и способа его приготовления (или названия определённой приправы). Но в случае с так-хан-мари, кажется, остановились на стадии, когда дети учатся счёту на первых занятиях по арифметике. Просто так-хан-мари, т.е. «одна курица». Но если, захотев съесть три курицы, вы попросите у официанта просто три курицы, он, наверняка, растеряется. Потому что нужно сказать: «Мне, пожалуйста, три так-хан-мари».





Значение так-хан-мари

Почему за этим блюдом закрепилось такое простое название, неизвестно. Но исследователи еды могут задаться этим вопросом. Когда появился так-хан-мари, курица стоила дорого. Она и сейчас недешёвая, но тогда была ещё дороже. Съесть за один присест целую курицу людям того времени казалась неслыханным делом, поэтому блюдо воспринималось как особое угощение. Так что так-хан-мари имеет для корейцев глубокий смысл, как для американцев индейка, которую едят на День благодарения.

Распространение тан-хан-мари совпало с быстрым ростом промышленного птицеводства, что подготовило базу для массового производства куриного мяса. В итоге рестораны получили возможность предлагать блюдо из целой курицы по более низкой цене. Вообще корейцы любят есть то, что можно съесть целиком, и считают важным использование такой еды в обрядах поминовения предков. Похоже, эта традиция тоже способствовала популярности так-хан-мари.

Многие корейцы и сейчас называют жареную курицу «тхон-так», то есть «целая курица», даже если она пожарена во фритюре кусочками. Здесь «тхон» означает «целостность, изобилие, идеальность». Название «так-хан-мари» тоже отражает эту идею, означая, что это не просто две порции так-пан-мари, т.е. две половины курицы, а некое совершенное целое.





В Переулке так-хан-мари, который в прошлом был прибежищем торговцев и офисных работников, всё чаще можно встретить иностранцев, желающих познакомиться с корейскими кулинарными традициями и культурой.

© KOREA TOURISM ORGANIZATION

Блюдо со вкусом истории Сеула

Среди улочек Тондэмуна, где выстроились магазины одежды, есть переулок с ресторанами так-хан-мари, причём в некоторых из них это блюдо подают более тридцати лет. Чтобы как следует оценить это место, наверное, будет неплохо узнать его историю. Изначально этот переулок был частью рынка. Когда Сеул стал столицей, перед Кванхвамуном появился рынок, управляемый правительством. Окрестности нынешнего переулка так-хан-мари превратились в оживлённый квартал простолюдинов, в результате чего возник ещё один рынок. После Корейской войны наплыв населения привёл к расширению рынков, в итоге рынки Тондэмун, Кванчжан и Пхёнхва стали ключевыми рынками столицы и сыграли большую роль в популярности так-хан-мари.

Рынок, будучи торговым пространством, является также местом работы для многих людей, включая тех, кто занимался пошивом одежды на Тондэмуне. После рабочего дня они искали место, где можно было бы недорого поесть и пропустить стопку-другую. Ясно, такое блюдо, как так-хан-мари с его щедрой порцией мяса, не могло не стать популярным.

Есть две версии происхождения так-хан-мари. Согласно одной, в заведениях, где подавали куриный суп такпэксук, к курице стали добавлять домашнюю лапшу кхалькуксу, рисовые клёцки тток и овощи, чтобы сделать блюдо более сытным. По другой, так-хан-мари появился в ресторанах куриной лапши, где такпэксук подавали по вечерам в качестве закуски под горячительное. Со временем к нему стали предлагать свои особые приправы, и в итоге так-хан-мари стал таким, каким мы его знаем сейчас.





Пак Чхан Иль, гастрономический колумнист





Полный текст статьи «Так-хан-мари: фирменное сеульское блюдо из курицы»

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana 출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.