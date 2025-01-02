﻿Пожарные (소방관/FIREFIGHTERS)

Компания KBS провела опрос о ситуации в стране
2025-01-02 12:05:25
#Новости шоу-бизнеса l 2024-12-06
Режиссёр: Квак Кён Тхэк
В ролях: Чу Вон, Квак То Вон, Ю Чжэ Мён, Ли Ю Ён, Ким Мин Чжэ, О Дэ Хван и др.
Жанр: Драма
Премьера: 4 декабря 2024 г.
Чтобы спасти и спастись, команда пожарных объединяется с одной единственной целью - потушить пожар и спасти всех на месте катастрофы, несмотря ни на что. Ведь для них каждый обычный день может стать последним днём в жизни. Однажды по телефону поступило экстренное сообщение о пожаре в районе Хончжэ-дон, и все члены команды интуитивно почувствовали опасность... Чья-то семья, друзья, близкие и возлюбленные. В фильме “Пожарные” показаны реальные события, которые произошли в 2001 году. Будем помнить навсегда блестящие и яркие имена героев!
2025-01-02 12:05:25
2025-01-02 13:41:26
2025-01-02 13:49:46
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