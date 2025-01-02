«Голос осени»: новый альбом Кю Хёна





В это трудно поверить, но именитый певец Кю Хён (규현), участник группы Super Junior и по совместительству один из самых успешных сольных артистов страны, за все годы сольной деятельности длиной в 10 лет, ни разу не представил полноформатный альбом! До этого момента. 27 ноября свет увидел его первый альбом под названием «Colors» или «Цвета». Как не сложно догадаться, выход этого альбома приурочен к десятилетию сольной карьеры Кю Хёна. И в этом выпуске мы послушали новые песни певца, попутно знакомясь с его биографией.

Чо Кю Хён родился в Сеуле в 1988 году, в довольно зажиточной семье, где все посвятили свою жизнь образованию. Обычно в таких семьях родители против того, чтобы их дети занимались творчеством, и настаивают на освоении профессии врача или адвоката. Семья Кю Хёна не стала исключением: родители планировали сделать из него юриста. Сам мальчик не был против и готовился именно к такому будущему. Но все в одночасье изменилось в 2005 году. В старшей школе он заинтересовался музыкой, поэтому присоединился к любительской музыкальной группе. В том же году Кю Хён выиграл первый музыкальный конкурс и тогда понял, что нашел свое призвание – он хочет стать певцом. Родители были категорически против мечты сына, но все же позже дали свое благословение при условии, что Кю Хён закончит престижный университет. Заручившись поддержкой родителей, в 2006 году Кю Хён заключает контракт с крупным развлекательным агентством SM Entertainment. К тому моменту, видимо, Кю Хён уже отлично пел, так что не простажировавшись в компании и года, сразу же был добавлен в состав айдол-бойз-группы Super Junior, которая дебютировала в 2005 году и к тому моменту успела выпустить один сингл. Вообще группа Super Junior задумывалась как проектная, состав ее должен был меняться, старые участники постоянно заменялись бы новыми. Добавление состав коллектива Кю Хена должно было начать смену поколений в Super Junior. Но, видимо, парень настолько идеально влился в коллектив, что компания отказалась от концепции смены участников в Super Junior и в таком составе из 13 человек коллектив выступал еще долго и очень успешно.

13 ноября 2014 года Кю Хён выпустил свой дебютный мини-альбом «На площади Кванхвамун» (광화문에서), став первым участником Super Junior, дебютировавшим сольно. Всего через 12 часов после релиза композиция заработал статус «all-kill», став № 1 во всех чартах страны. Остальные песни с альбома также попали в топ-10 большинства хит-парадов. В 2016 году Кю Хён дебютировал сольно и в Японии. Продолжая заниматься музыкой и появляться на тв, он проработал до 2017 года, после чего заступил на обязательную военную службу. Демобилизовавшись в 2019 году, артист вернулся к работе, проложив создавать и исполнять музыку.

Нашу рубрику открыла заглавная песня альбома «Colors» под названием «하루마다 끝도 없이» или «Каждый день без конца». Удивительно, но главной песней своего первого альбома Кю Хён решил выбрать не балладу, а довольно веселую песню с энергичным битом и затейливой бас партией. Несмотря на мажорный мотив, содержание у этой песни не такое жизнерадостное. В ней Кю Хён поет о чувствах, которые испытывает после расставания с возлюбленной. «Каждый день без конца только ты. Все, что мне остается – это только терпеть. Но это так больно, что я просто жду, пока мое сердце окончательно заржавеет», - поет певец. Также в этот день на наших волнах прозвучали и другие песни из нового альбома Кю Хёна, среди которых «Потягивание» (기지개) «Bring It On», «Universe» и другие.