Хе Рим из Wonder Girls перевела бестселлер The New York Times

Хе Рим, бывшая участница группы Wonder Girls, поделилась радостными новостями. 8 декабря она создала пост в своей соцсети: «Спасибо всем, кто вчера, 7 декабря, пришёл на мой книжный концерт! Я никогда не представляла, что будет концерт книги, которую я перевела! Это было действительно значимое время для меня, и была большая честь переводить книгу <Неразумное гостеприимство>, написанную Уиллом Гуидарой и ставшую бестселлером The New York Times!" Хе Рим загрузила также и фотографию, на которой улыбается со своим <Неразумным гостеприимством> в руках.

19 ноября Хе Рим опубликовала в своей соцсети: “<Неразумное гостеприимство> была издана два года тому назад, и она пользуется постоянной популярностью в таких странах как США, Италия, Испания, Германия и Китай, а также является одним из бестселлеров Amazon. Когда я впервые прочитала оригинал, сразу же влюбилась в неё. Но многие неправильно воспринимали её как "книгу для шеф-поваров" и отказывались от перевода, думая, что у неё будет не так много читателей. Но это не книга для шеф-поваров, это - история о разных образах жизни, это - история человека, который сделал хороший выбор в жизни, поэтому я купила права на <Неразумное гостеприимство> и перевела её».

Хе Рим дебютировала в мире шоу-бизнеса в 2010 году в качестве новой участницы Wonder Girls. В 2020 году она вышла замуж за тхэквондиста Син Мин Чхоля, через два года родила сына Син Си У, а в этом месяце планирует родить второго ребёнка.