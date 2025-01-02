Музыкальные новинки ноября 2024 года





Дорогие друзья, вы ведь помните, что мы не можем окончательно попрощаться с осенью до тех пор, пока не послушаем, какие новинки корейские звезды представили на суд слушателей в последний осенний месяц – ноябрь? В этом выпуске мы познакомились с самыми яркими из них, так что теперь можно сказать осени «пока» и переходить на предновогодний режим!

Рубрику открыла группа BABYMONSTER, которая 1 ноября представила свой первый полноформатный альбом «DRIP». По состоянию на 2 ноября он занимал первое место чарта iTunes Top Albums по крайней мере в 11 различных регионах мира. «DRIP»также занял второе место в чарте Line Music Top 100 Albums в Японии, что стало новым личным рекордом для BABYMONSTER. Между тем, музыкальное видео к заглавной песне «DRIP» превысило 15 миллионов просмотров менее чем за 24 часа. Все это – цифры, которые, безусловно, тоже очень важны для K-POP артистов в современных реалиях. Но это еще не все успехи, которые сделали BABYMONSTER с этим возвращением на сцену. Несмотря на то, что коллектив был очень обсуждаем в мировом K-POP сообществе еще задолго до дебюта, кажется, некоторых слушателей все его предыдущие релизы немного разочаровали. Многие сравнивали звучание музыки BABYMONSTER с творчеством их старших коллег по агентству BLACKPINK, но в то же время отмечали взрывную харизму и превосходные вокальные и танцевальные способности участниц группы. Все, чего не хватало этому коллективу – это идеально подходящей для них композиции, которая смогла бы продемонстрировать их собственный «цвет». И, наконец, кажется, песня «DRIP» стала именно такой песней!

26 ноября на сцене сольно дебютировала Айрин (아이린) из группы Red Velvet. Несмотря на то, что она – лидер группы и ее самая старшая участница, она сделала свои первые шаги как солистка позже остальных. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда! Тем более что дебютная песня певицы «Like A Flower» получилась очень даже ничего и добилась определенного успеха. К утру 27 ноября по корейскому времени дебютный мини-альбом«Like A Flower», который включает в себя восемь композиций,занял 1-е место в чартах iTunes Top Albums как минимум в 21 регионе мира. Что касается самой песни, Айрин удивила всех, вместо баллады представив довольно энергичную танцевальную песню, в которой поется о том, что на жизнь нужно смотреть как цветок, который стремится жить, быть смелым несмотря ни на что и в итоге превратиться в пышное соцветье.

Любимый дуэт наших слушателей Davichi тоже решил порадовать многочисленных фанатов свеженькой музыкой! Новинка красоток с божественными голосами получила название «그걸 사랑이라고 말하지마» или «Не называй это любовью» и увидела свет 20 ноября. Это приятная осенняя баллада, в которой поется о чувствах лирической героини, которая лишь после расставания понимает, что эта любовь была не тем, что она думала. «Чем больше я тебя любила, тем более жалкой становилась сама. Но тогда я верила, что это любовь. А теперь ты делаешь вид, что тебе грустно и ты сожалеешь. И ведь ты говорил, что это любовь. Но так ли было это?», - поют в своей песне Кан Мин Гён (강민경) и Ли Хе Ри (이혜리).





Кроме перечисленных выше композиций в эти выходные на наших волнах звучали новинки от бойз-групп TWS и ATEEZ, певиц BIBI и Ан Е Ын (안예은), певца Zitten и другие главные новинки ноября.



