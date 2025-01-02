Так-хан-мари: фирменное сеульское блюдо из курицы - (2)

Когда курица съедена, можно добавить в бульон смесь толчёных пряностей и положить туда лапшу. В результате получится замечательный острый суп.

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Блюдо со вкусом истории Сеула

На протяжении 1970-х и 1980-х годов в Сеуле выросло число не только торговцев и рабочих, но и белых воротничков. Усердно потрудившись днём, по вечерам они снимали усталость за выпивкой. Ходить по ресторанам, славящимся вкусной едой, было тогда новым трендом. Многие жаждали не просто недорогой и вкусной еды, но и чего-то большего. И так-хан-мари, предлагающий нечто новое, стал идеальным выбором, удовлетворяющим эту потребность.

Если такие куриные супы, как такпэксук или самгетхан, готовили в одной посуде, а подавали в другой, то так-хан-мари представлял собой целую курицу, которую приносили в той же самой побитой временем латунной кастрюле, в которой её варили. А ни с чем не сравнимое удовольствие посетителям дарило обмакивание кусочков курятины в смешанный по своему вкусу соус. Понемногу в Переулок так-хан-мари стало стекаться всё больше людей, и вскоре он уже не мог вместить всех желающих. И тогда сообразительные предприниматели начали открывать заведения так-хан-мари и в других районах Сеула.

Как ни странно, но немногие корейцы знают о существовании этого блюда, поскольку его редко готовят дома. В частности, дети и студенты, а также те, кто редко ест вне дома, как правило, даже не слышали такого названия. Так-хан-мари никогда не принадлежал к категории домашней еды, да и кастрюлю, в которой его подают, редко можно увидеть среди домашней утвари. Также распространено мнение, что, поскольку вкус этого блюда целиком зависит от бульона и соуса, его нужно есть обязательно в проверенном заведении, специализирующемся на так-хан-мари. К тому же нельзя забывать и особую атмосферу, когда, сидя за бочкообразным столом, ешь ещё булькающий суп. Свою роль сыграло и то, что изначально это было блюдо рабочего класса.

Мать автора данной статьи, которой уже за 80, живя в Сеуле, большую часть жизни занималась семьёй, и она не имеет представления об этом супе. В процессе написания этого текста автор спросил у неё, слышала ли она про так-хан-мари, на что получил недоумённый ответ: «Зачем это ходить куда-то платить деньги, чтобы съесть одну целую курицу? А две курицы нельзя съесть?»





Радость в кастрюле

Чтобы приготовить так-хан-мари, целую курицу кладут в кастрюлю, где уже есть овощи и бульон, который в каждом заведении варят по своему секретному рецепту. Курицу обычно кладут уже почти готовую, но ей придётся ещё потомиться, пока не дойдёт всё остальное - тток, зелёный лук, картошка и грибы. Пока курица напитывается вкусами бульона, едоки делают соус, смешивая по своему вкусу соевый соус, уксус, горчицу и острую «толчёнку» из разных ингредиентов. Составляющие одни и те же, но соус на вкус у каждого свой. Курицу едят, макая кусочки в соус, отчего густая поначалу приправа, вобрав бульон и мясной сок, понемногу разжижается. В неё потом макают лапшу, которую варят в бульоне, после того как вся курица съедена, или, положив лапшу в бульон вместе с кимчхи, делают её остро-жгучей.

Совместное поедание супа из одной кастрюли сидящими вокруг стола повышает чувство товарищества, а минимальная вовлечённость персонала в доведение блюда до ума позволяет держать расходы в узде. Такая ситуация выгодна всем - прямо по корейской пословице: «И сестре хорошо, и её мужу». Но так-хан-мари не встретишь в пятизвёздочном отеле или ресторане со звездой Мишлен. Да и вряд ли кто-нибудь предложит угостить ужином из так-хан-мари важного бизнес-партнёра. Всё потому, что люди убеждены, что этот суп вкуснее всего, когда его ешь в непритязательной, но душевной обстановке.

В последнее время так-хан-мари набирает популярность и у иностранцев. Возможно, потому что блюдо неострое и позволяет почувствовать атмосферу аутентичных старых заведений. Но я думаю, что так-хан-мари позволяет заглянуть в эпоху испытаний, когда в процессе быстрого роста Сеула горожанам приходилось зарабатывать на жизнь тяжёлым трудом.

Полюбившийся не только корейцам, но и иностранцам, этот суп из целой курицы стал социально-культурным достоянием и наследием Сеула. За любым блюдом стоит своя история, в которой есть и весёлые, и грустные эпизоды. Понимание исторического контекста позволяет в полной мере насладиться вкусом конкретной еды. Ведь любое блюдо - это не просто калории и сочетание химических элементов. А так-хан-мари - идеальный пример этого. Трудно представить, что кто-нибудь будет есть этот суп в одиночестве. Ведь подлинный секрет привлекательности этого блюда состоит именно в возможности поделиться этим вкусом и радостью, булькающими в огромной кастрюле.





Пак Чхан Иль, гастрономический колумнист

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



