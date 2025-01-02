Певица Розэ представила долгожданный первый полноформатный альбом «rosie» 6 декабря

6 декабря долгожданный первый полноформатный альбом представила участница популярнейшей группы BLACKPINK Розэ. Альбом получил название «rosie» и возглавила его композиция «toxic till the end» или «Токсичный до конца». Всего пластинка включает в себя 12 композиций, среди них предрелизные треки, которые мир уже успел послушать: это мега-хит «APT.», коллаборация с Бруно Марсом, и «number one girl». Никого, скорее всего, не удивит, что сразу после релиза новинка от Розэ возглавила кучу чартов и начала бить новые рекорды, но все же вот самые большие ее достижения. Альбом занял 1-е место мировом и европейском чартах альбомов iTunes, а также возглавил чарты альбомов iTunes в более чем 50 странах, включая Аргентину, Армению, Камбоджу, Индию, Макао, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Испанию, Таиланд и Вьетнам и другие. Известно, что Розэ лично принимала участие во всех аспектах создания альбома, поэтому его можно назвать глубоко личным, многие песни были написаны под влиянием ее собственного опыта романтических отношений. В недавнем интервью для Apple Music певица даже рассказала о серьезной ссоре с бывшим возлюбленным, которая произошла во время одного из туров BLACKPINK. Розэ поделилась: «Когда я вижу видео с того выступления, то думаю: «О, да это же было тогда, когда я переживала худшие времена в своей жизни. Но я выглядела хорошо, учитывая, насколько разбитой была», - в шутку отметила артистка. Общественность была шокирована и впечатлена откровенностью Розэ, ведь в K-pop индустрии, как мы знаем, не принято в открытую обсуждать личную жизнь. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 11 декабря.

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