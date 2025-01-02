Шоубиз сегодня от 18 декабря

Именитый режиссер Ким Тхэ Хо G-DRAGON объединятся для создания нового реалити-шоу «Хороший день»

Похоже, именитый артист G-DRAGON действительно полностью решил вернуться в корейский шоу-бизнес! 11 декабря в Сети появились первые новости о том, что певец объединится с режиссером легендарного корейского развлекательного шоу «무한도전» или «Бесконечный вызов» Ким Тхэ Хо для создания новой программы. Стало известно, что на тот момент были завершены съемки первого эпизода, так что все эти новости звучали вполне правдоподобно. И вот, 15 декабря было подтверждено, что шоу G-DRAGON действительно быть! Новая программа получила название «Good Day» или «Хороший день» и будет транслироваться на телеканале MBC. «Good Day» — это не просто ток-шоу, а настоящий музыкальный проект, в рамках которого G-DRAGON будет сотрудничать с представителями разных сфер. Вместе они должны будут создать «песню года». В этом проекте G-DRAGON будет выступать в роли продюсера, мы знаем, это у него хорошо получается. Маэстро будет превращать в музыку истории своих гостей, а весь процесс продакшена будет представлен в формате реалити-шоу. Сообщается, идея шоу полностью принадлежит G-DRAGON и он сам обратился к ней продюсеру Ким Тхэ Хо. Несколькими выпусками раньше я рассказывал, что артист вернулся на сцену после продолжительного, семилетнего перерыва. Вспоминая о том периоде своей жизни, он рассказал: «Я до сих пор с теплотой вспоминаю дни, когда был участником «Бесконечного вызова», как мы вместе с другими участниками вместе пели, много смеялись и просто отлично проводили время. И однажды меня посетила мысль: «А что, если подготовить платформу для дня, которого, возможно, все так ждут?». Я так понимаю, именно отсюда и название передачи G-DRAGON, «Хороший день». К слову, программа вызывает интерес у зрителей не только тем, что ее создателями являются GD и Ким Тхэ Хо, но и звездными гостями. Так, уже известно, что в рамках передачи артист воссоединится с комиком Чон Хён Доном, спустя 12 лет после участия в шоу «Бесконечный вызов». Кроме того, в создании «песни года» G-DRAGON помогут ведущий и репер Defconn, Чо Се Хо и CODE KUNST. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 18 декабря.

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