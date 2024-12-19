Актёры Ом Чжи Вон и Ан Чжэ Ук встречаются в драме «Позаботься о братьях-орлятах»

Актриса Ом Чжи Вон и актёр Ан Чжэ Ук встречаются в новой уикенд-драме KBS 2TV «Позаботься о братьях-орлятах» (독수리 오형제를 부탁해). Это семейная драма, история в которой развивается вокруг братьев - наследников цеха традиционной рисовой браги макколли «Токсури сульдога». Токсури с корейского на русский язык переводится как орёл.

Актриса Ом Чжи Вон играет главную роль 45-летней Ма Гван Сук – старшего оператора почты Сиван. Она была т.н. «золотая мисс», но в начале драмы выходит замуж за О Чжан Су - самого старшего сына и одновременно председателя цеха макколли «Токсури сульдога». К сожалению, всего через десять дней после свадьбы он гибнет в автомобильной аварии, и она становится вдовой. Ма Гван Сук волей-неволей начинает заботиться о братьях покойного мужа, став главой семьи О, и одновременно берёт на себя ответственность за управление цехом макколли. Вообще она весёлая, жизнерадостная и чересчур честная женщина, но со временем становится солидной и закрытой.

Ан Чжэ Ук играет роль президента отеля LX Хан Дон Сока, рождённого с серебряной ложкой во рту. Его зовут по прозвизщу «наследник-ёжик», так как он точно выражает, что правильно и что нет, и что хорошо и что плохо, независимо от эмоций того, кто слушает. 15 лет назад его жена погибла, и с тех пор Дон Сок живет в одиночестве. Однажды он случайно встречается с вдовой Ма Гван Сук, и начинается их история с приятной химией.

Представитель съёмочной группы «Позаботься о братьях-орлятах» сказал: «Благодаря яркой химии двух актёров-ветеранов можно надеяться на то, что зрители будут счастливы и тронуты». «Позаботься о братьях-орлятах» будет выходить в эфир в феврале 2025 года по субботам и воскресеньям.