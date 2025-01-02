Парикмахерская, где каждый чувствует себя особенным

Кента Нагаясики обслуживает клиентов всех возрастов, но ограничивает ежедневный приём, чтобы иметь возможность уделять каждому клиенту максимум своего внимания.





Для японца Кенты Накаясики профессия парикмахера подразумевает дружеское общение с людьми. Он работает в Корее чуть больше 6 лет, но мечтает остаться здесь и стареть вместе с людьми, с которыми его свела в этой стране судьба.

В салоне Кенты каждый чувствует себя особенным. Потому что мастер принимает по записи и только по одному клиенту, кроме тех случаев, когда приходит семья.

- Для меня быть парикмахером означает встречаться с людьми и сближаться с ними. Я открыл салон скорее для того, чтобы налаживать и поддерживать хорошие отношения с хорошими людьми, а не зарабатывать много денег.





Необходимость перемен

До приезда в Корею Кента был парикмахером в Омотэсандо - процветающем районе Токио. В салоне, где он работал, был так много клиентов, что как-то за час он обслужил 14 человек, поэтому Кента не мог запомнить не то что их имён - даже лиц. Отчего испытывал большую досаду. Требовались перемены.

- Я работал с раннего утра до поздней ночи. Почти не спал. И, проработав так шесть лет, свалился с инфарктом, а мне было всего 27. Я подумал, что если продолжу так жить, то могу умереть. И как раз в этот момент появился шанс. Замдиректора салона посоветовал мне открыть свой салон в Корее. А у меня тогда возник интерес к Корее, поэтому я решился без особых колебаний.





Салон Кенты отражает его сдержанный характер и упорядоченный образ жизни.





Судьбоносная пара кроссовок

В 2018 году Кента отправился в магазин, чтобы купить лимитированные кроссовки. Он схватил пару кроссовок одновременно с одним молодым человеком и, встретившись с ним взглядом, обнаружил, что тот с головы до пят выглядел совсем не так, как японцы. Позже Кента узнал, что тем незнакомцем был G-Dragon - лидер корейского бойз-бенда Big Bang. Наш герой узнал, что G-Dragon был новатором и в музыке, и в моде, и это вылилось в его глубокий интерес к стране, где есть такие артисты.

- Я всегда считал, что тренды в моде задаёт наш Омотэсандо, но тут подумал, что, возможно, его опережает Корея. Мне казалось, что все они - и студенты, и те, кто приехал по делам, - со вкусом обустраивают свою жизнь. Я подумал, что страна, где живут такие люди, возможно, через несколько лет возглавит мировые тренды. И мне захотелось самому съездить туда.

Впервые приехав в Корею, Кента совсем не говорил по-корейски. И главными учителями японца стали его клиенты. Благодаря разговорам с ними, его навыки корейского совершенствовались не по дням, а по часам.

Поработав в разных районах Сеула, он три года назад открыл салон в районе Тогок-тон. Прежние клиенты приводили за собой новых. Благодаря самой разнообразной клиентуре - от детей до пенсионеров - даже не выходя из салона Кента может знакомиться с большим миром.





Очарованный «чоном»

- Японцы не особо показывают, что у них на душе. Но корейцы почти все искренне выражают свои чувства. Иногда это приносит неудобства, но в большинстве случаев так лучше. Потому что я могу точно понять, какие аспекты моей работы требуют улучшения.

Кента считает, что в корейцах много веселья, душевности и огня. Из этих качеств более всего ему импонирует особая корейская душевность, или «чон». Когда наш герой впервые приехал в Корею, он был немало удивлён тем, как корейцы пытаются помочь незнакомым людям, поскольку в Японии такая непрошенная помощь считается грубейшим нарушением этикета. Но теперь ему нравится такое «щедрое вмешательство», поскольку знает, что за ним стоит теплота души.

- В Японии парикмахер и клиент часто вместе проходят через всю жизнь. Но оказалось, что в Корее это не так. И вот этот аспект японской жизни мне хотелось бы перенести сюда. Тем, кто приходит ко мне в салон впервые, я говорю, что я не могу сразу сделать то, что клиенту обязательно понравится. И прошу дать мне шанс и прийти хотя бы три раза, поскольку тогда мы вместе создадим стиль, который подходит ему. И почти все клиенты так и делают. Я им за это очень благодарен.





Кента уже 17 лет работает ножницами, полученными от старшего коллеги.

Старея вместе с клиентами

- У меня всё ещё есть дела в Японии. Я работаю с тремя знаменитыми артистами и одной айдол-группой, поэтому и теперь иногда езжу в Японию. Но гораздо больше времени провожу в Корее. Я мечтаю стареть вместе со своими клиентами, поэтому думаю, что, наверное, продолжу жить в Корее.

Кента уже 17 лет работает ножницами, полученными от старшего коллеги. В наше время, когда всё ускоряется, наш герой стрижёт старыми ножницами и мечтает о долгих отношениях. Кента живёт на своей волне, придерживаясь собственной скорости, и его лицо излучает счастье - тоже его собственное.





Пак Ми Гён, писательница

Хан Чжон Хён, фотограф









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.