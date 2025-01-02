﻿Богота: Земля последнего шанса (보고타: 마지막 기회의 땅) 

Режиссёр: Ким Сон Чжэ
В ролях: Сон Чжун Ги, Ли Хи Чжун, Квон Хэ Хё, Пак Чи Хван и др.
Жанр: Криминал, драма
Премьера: 31 декабря 2024 г.
Жизнь, казалось бы, лишена надежды, а шанс был именно там.
В 1997 году из-за кризиса МВФ в РК рухнул семейный бизнес главного героя Гук Хи (Сон Чжун Ги). Он и его семья решили переехать в Боготу, Колумбия. Чтобы выжить в незнакомой стране, Гук Хи начинает работать у господина Пака (Квон Хэ Хё), который является самым влиятельным человеком в Ассоциации корейских торговцев. Гук Хи усердно работает и в конечном итоге привлекает к себе внимание господина Пака.
Чтобы испытать верность Гук Хи, господин Пак отправляет его на задание по контрабанде одежды. Оказавшись в критической ситуации, попав в поле зрения таможни, Гук Хи, не задумываясь, рискует своей жизнью, но защищает товары господина Пака. Этим Гук Хи глубоко впечатляет как господина Пака, так и таможенного брокера Су Ёна (Ли Хи Чжун). Вскоре Су Ён предлагает Гук Хи опасные сделки, а, заметив это, господин Пак составляет новый план, который может соблазнять Гук Хи. Между тем, Гук Хи осознаёт, что его выбор сможет изменить ситуацию в корейской общине города Боготы, и начинает жаждать ещё большего успеха...