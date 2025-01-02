﻿Богота: Земля последнего шанса (보고타: 마지막 기회의 땅) 





Режиссёр: Ким Сон Чж э

В ролях: Сон Чжун Ги, Ли Хи Чжун, Квон Хэ Хё, Пак Чи Хван и др.

Жанр: Криминал, драма

Премьера: 31 декабря 2024 г.

Жизнь, казалось бы, лишена надежды, а шанс был именно там.

В 1997 году из-за кризиса МВФ в РК рухнул семейный бизнес главного героя Гук Хи (Сон Чжун Ги). Он и его семья решили переехать в Боготу, Колумбия. Чтобы выжить в незнакомой стране, Гук Хи начинает работать у господина Пака (Квон Хэ Хё), который является самым влиятельным человеком в Ассоциации корейских торговцев. Гук Хи усердно работает и в конечном итоге привлекает к себе внимание господина Пака.